18 октября 2023

В Перми с утра образовалась огромная пробка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, автомобильная пробка, затор на дороге, улица революции, автомобили в городе
Пробка образовалась на шоссе Космонавтов и соседних улицах Фото:

В Перми утром 19 октября в Индустриальном районе города образовались большие пробки. Как рассказал читатель URA.RU огромные заторы на шоссе Космонавтов и прилегающих улицах парализовали транспортное движение.

«Огромная пробка на улице Столбовой, где мост, Стахановской и на шоссе Космонавтов от Гознака до улицы Мильчакова. Обычно до работы еду минут 20, сегодня дорога заняла больше часа», — рассказал местный житель.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на данных участках дорог образовались пробки в 9-19 баллов, на кольцевой развязки произошло ДТП, которое только ухудшило ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что в городе возможны большие пробки из-за проведения в Перми международного форума «Россия — спортивная держава».

Пробка недалеко от центра Перми
Пробка недалеко от центра Перми

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В Перми утром 19 октября в Индустриальном районе города образовались большие пробки. Как рассказал читатель URA.RU огромные заторы на шоссе Космонавтов и прилегающих улицах парализовали транспортное движение. «Огромная пробка на улице Столбовой, где мост, Стахановской и на шоссе Космонавтов от Гознака до улицы Мильчакова. Обычно до работы еду минут 20, сегодня дорога заняла больше часа», — рассказал местный житель. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на данных участках дорог образовались пробки в 9-19 баллов, на кольцевой развязки произошло ДТП, которое только ухудшило ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что в городе возможны большие пробки из-за проведения в Перми международного форума «Россия — спортивная держава».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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