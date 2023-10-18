В Перми с утра образовалась огромная пробка. Скрин

19 октября 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Пробка образовалась на шоссе Космонавтов и соседних улицах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми утром 19 октября в Индустриальном районе города образовались большие пробки. Как рассказал читатель URA.RU огромные заторы на шоссе Космонавтов и прилегающих улицах парализовали транспортное движение. «Огромная пробка на улице Столбовой, где мост, Стахановской и на шоссе Космонавтов от Гознака до улицы Мильчакова. Обычно до работы еду минут 20, сегодня дорога заняла больше часа», — рассказал местный житель. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на данных участках дорог образовались пробки в 9-19 баллов, на кольцевой развязки произошло ДТП, которое только ухудшило ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что в городе возможны большие пробки из-за проведения в Перми международного форума «Россия — спортивная держава». Пробка недалеко от центра Перми Сервис «Яндекс.Карты»

В Перми утром 19 октября в Индустриальном районе города образовались большие пробки. Как рассказал читатель URA.RU огромные заторы на шоссе Космонавтов и прилегающих улицах парализовали транспортное движение. «Огромная пробка на улице Столбовой, где мост, Стахановской и на шоссе Космонавтов от Гознака до улицы Мильчакова. Обычно до работы еду минут 20, сегодня дорога заняла больше часа», — рассказал местный житель. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на данных участках дорог образовались пробки в 9-19 баллов, на кольцевой развязки произошло ДТП, которое только ухудшило ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что в городе возможны большие пробки из-за проведения в Перми международного форума «Россия — спортивная держава».