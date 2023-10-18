Владимир Путин прибыл в Пермь, где начался форум «Россия — спортивная держава» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми 19 октября начал работу XI международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Для участия в нем в краевую столицу прибыл президент России Владимир Путин. Ожидается, что глава государства примет участие в заседании Совета по развитию физкультуры и спорта. URA.RU ведет онлайн-трансляцию заседания.

14:26 Рожков: "Мы готовы активно участвовать в организации новых спортивных соревнований, продолжим работу в выстраивании равноправных и взаимоуважительных диалогов со всеми заинтересованными сторонами"

14:20 Личный пример и достижения российских паралимпийцев мотивируют ветеранов СВО, получивших ранение в ходе боевых действий, профессионально заниматься спортом, отметил Рожков

14:15 Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, выступающий вслед за Фазелем, говорит о «беспрецедентном» международном давлении на российских спортсменов-паралимпийцев

14:09 Фазель: «Сейчас у нас 30 стран, заинтересованных в присоединении к движению фиджитал»

14:07 В своей речи Фазель обратил внимание на то, насколько быстро развиваются технологии, а мир завоевывают фиджитал-игры

14:04 Выступает Рене Фазель, пожизненный Президент Международной федерации хоккея

14:01 Поздняков выразил уверенность, что вскоре международные санкции с России будут сняты и российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх-2028 в США

13:58 Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков: «Решение Международного Олимпийского комитета о непризнании ОКР, сточки зрения участия или неучастии российских спортсменов [в международных соревнованиях], никакого значения не имеет»

13:48 Субхи: «Египетско-российские отношения являются одним из величайших примеров дружбы народов. Нас связывают спорт, культура и экономика»

13:45 Министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи поздравил Пермь с 300-летием города

13:40 Руководитель ФМБА Вероника Скворцова в своей речи отметила, что спорт и медицина идут рука об руку уже 100 лет: «ФМБА совместно с Минспорта открыли два реабилитационных центра для сборных команд РФ. Они обладают самыми современными реабилитационными и диагностическими технологиями»

13:37 Среди гостей в зале присутствует глава МВД РФ Владимир Колокольцев

13:33 Ковальчук: «Мы с удовольствием и удовлетворением поддерживаем инициативы России по проведению игр БРИКС»

13:30 Чернышенко закончил выступление. Слово взял министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук

13:20 Чернышенко: «В стране создано большое количество футбольных полей, спортивных школ, ФОК. Уровень обеспеченности регионов спортобъектами вырос до 63%»

13:18 Чернышенко: «Благодаря спорту укрепляются и духовно-нравственные ценности»

13:15 Чернышенко: «До конца года в стране пройдет 12 000 спортивных мероприятий, более 300 из них — международные. Очень важно, что наши регионы проводят открытые соревнования, это возможность для наших спортсменов»

13:09 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: «Все заметили, как Пермь преобразилась в год 300-летия»

13:05 Пермь впервые принимает столь статусное мероприятие. В этом году году форум посвящен 100-летию образования органа управления в сфере спорта.



Министра спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил Пермь за гостеприимство высокий уровень организации форума и поздравил город с 300-летием