18 октября 2023

Кремль подтвердил визит Путина в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
В Москве подтвердили, что Владимир Путин посетит Пермь Фото:

Лидер РФ Владимир Путин в Перми примет участие в форуме «Россия — спортивная держава» и проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, действительно. В Пермь глава государства прибудет из Китая, где находился с двухдневным рабочим визитом», — пояснил Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.

Прикамские журналисты ранее высказывали предположение, что Путин уже находится в столице региона. В пользу этой теории говорят правительственные самолеты, приземлившиеся в аэропорту «Большое Савино», и замеченный на подъезде к городу полицейский кортеж.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер РФ Владимир Путин в Перми примет участие в форуме «Россия — спортивная держава» и проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да, действительно. В Пермь глава государства прибудет из Китая, где находился с двухдневным рабочим визитом», — пояснил Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента ТАСС. Прикамские журналисты ранее высказывали предположение, что Путин уже находится в столице региона. В пользу этой теории говорят правительственные самолеты, приземлившиеся в аэропорту «Большое Савино», и замеченный на подъезде к городу полицейский кортеж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...