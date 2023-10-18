Кремль подтвердил визит Путина в Пермь

19 октября 2023 в 07:57 Размер текста - 17 +

В Москве подтвердили, что Владимир Путин посетит Пермь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер РФ Владимир Путин в Перми примет участие в форуме «Россия — спортивная держава» и проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да, действительно. В Пермь глава государства прибудет из Китая, где находился с двухдневным рабочим визитом», — пояснил Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента ТАСС. Прикамские журналисты ранее высказывали предположение, что Путин уже находится в столице региона. В пользу этой теории говорят правительственные самолеты, приземлившиеся в аэропорту «Большое Савино», и замеченный на подъезде к городу полицейский кортеж.

Лидер РФ Владимир Путин в Перми примет участие в форуме «Россия — спортивная держава» и проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да, действительно. В Пермь глава государства прибудет из Китая, где находился с двухдневным рабочим визитом», — пояснил Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента ТАСС. Прикамские журналисты ранее высказывали предположение, что Путин уже находится в столице региона. В пользу этой теории говорят правительственные самолеты, приземлившиеся в аэропорту «Большое Савино», и замеченный на подъезде к городу полицейский кортеж.