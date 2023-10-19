Вор в законе Гия Свердловский подпортил репутацию криминальному авторитету

Вор в законе Гия Свердловский призвал не иметь дел с авторитетом Гасановым
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После этого авторитета Марселя Гасанова задержали силовики (архивное фото) Фото:

Вор в законе Гия Свердловский (Георгий Акоев) настроил против авторитета Марселя Гасанова криминальное свердловское общество. По данным источника URA.RU, Гия Свердловский призвал не иметь никаких дел с Гасановым.

Это произошло незадолго до задержания силовиками Марселя Гасанова. Его с соратниками схватили 18 октября у кафе «Каспий» в Екатеринбурге. В их машине были найдены «предметы, похожие на пистолеты Макарова без документов», пояснял корреспонденту руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. По данным собеседника агентства, Гия Свердловский объявил Гасанова «нерукопожатным» (слово изменено на цензурное; человек, запятнавший себя недостойными поступками, с которым больше не будут вести дел — прим. URA.RU).

По словам Горелых, силовики проводили обычный профилактический рейд при поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Кроме Гасанова, были задержаны еще три человека. Их доставили в управление по борьбе с организованной преступностью для дальнейшей проверки. «В том числе для установления в их крови наличия или отсутствия запрещенных веществ», — добавил полковник.

Гия Свердловский — известный свердловский «законник». Он был судим за разбойное нападение (статья 162 ч.4 УК РФ). Заключительную часть своего 11-летнего срока отбывал в одной из самых суровых российских колоний — ФКУ ИК-18, более известной как «Полярная сова». Марсель Гасанов — криминальный авторитет дагестанского происхождения. В декабре 2019-го он был осужден за незаконное хранение оружия. Ранее отбывал наказание за разбой и освободился в 2016-м, проведя в колонии около шести лет.

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Вор в законе Гия Свердловский (Георгий Акоев) настроил против авторитета Марселя Гасанова криминальное свердловское общество. По данным источника URA.RU, Гия Свердловский призвал не иметь никаких дел с Гасановым. Это произошло незадолго до задержания силовиками Марселя Гасанова. Его с соратниками схватили 18 октября у кафе «Каспий» в Екатеринбурге. В их машине были найдены «предметы, похожие на пистолеты Макарова без документов», пояснял корреспонденту руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. По данным собеседника агентства, Гия Свердловский объявил Гасанова «нерукопожатным» (слово изменено на цензурное; человек, запятнавший себя недостойными поступками, с которым больше не будут вести дел — прим. URA.RU). По словам Горелых, силовики проводили обычный профилактический рейд при поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Кроме Гасанова, были задержаны еще три человека. Их доставили в управление по борьбе с организованной преступностью для дальнейшей проверки. «В том числе для установления в их крови наличия или отсутствия запрещенных веществ», — добавил полковник. Гия Свердловский — известный свердловский «законник». Он был судим за разбойное нападение (статья 162 ч.4 УК РФ). Заключительную часть своего 11-летнего срока отбывал в одной из самых суровых российских колоний — ФКУ ИК-18, более известной как «Полярная сова». Марсель Гасанов — криминальный авторитет дагестанского происхождения. В декабре 2019-го он был осужден за незаконное хранение оружия. Ранее отбывал наказание за разбой и освободился в 2016-м, проведя в колонии около шести лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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