Когда нашли тело екатеринбургского диджея, утонувшего в Таиланде

Тело диджея Штаера из Екатеринбурга нашли на пляже Тонг Сала в Пхангане
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Гуманитарная дискотека» Артемия Троицкого в рамках лектория «Прямая речь. Екатеринбург», диджей
Павел Штаер приехал в Таиланд четыре или пять лет назад (архивное фото) Фото:

Екатеринбургского диджея Павла Штаера нашли мертвым вечером 17 октября на пляже Тонг Сала на острове Пханган (Таиланд). Об этом URA.RU рассказал знакомый мужчины.

«Павел пропал в ночь на 16 октября. Мертвым его нашли 17 октября, примерно в 17 часов по тайскому времени», — поделился друг Штаера. С диджеем он познакомился три года назад.

Диджей, по данным агентства, утонул, случайно упав с пирса. Подруга Штаера в соцсети написала, что его несколько раз пытались вытащить, но он сопротивлялся. «Возможно, в следствии наступившей паники или злости от случайного падения», — написала она.

В Таиланд Штаер приехал из Екатеринбурга четыре или пять лет назад, добавил корреспонденту друг погибшего. «Он приехал вместе со своей девушкой Наташей. Они были знакомы еще с России», — отметил мужчина. Инцидент с падением диджея в воду знакомые отказываются комментировать.

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Екатеринбургского диджея Павла Штаера нашли мертвым вечером 17 октября на пляже Тонг Сала на острове Пханган (Таиланд). Об этом URA.RU рассказал знакомый мужчины. «Павел пропал в ночь на 16 октября. Мертвым его нашли 17 октября, примерно в 17 часов по тайскому времени», — поделился друг Штаера. С диджеем он познакомился три года назад. Диджей, по данным агентства, утонул, случайно упав с пирса. Подруга Штаера в соцсети написала, что его несколько раз пытались вытащить, но он сопротивлялся. «Возможно, в следствии наступившей паники или злости от случайного падения», — написала она. В Таиланд Штаер приехал из Екатеринбурга четыре или пять лет назад, добавил корреспонденту друг погибшего. «Он приехал вместе со своей девушкой Наташей. Они были знакомы еще с России», — отметил мужчина. Инцидент с падением диджея в воду знакомые отказываются комментировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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