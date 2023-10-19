Когда нашли тело екатеринбургского диджея, утонувшего в Таиланде

Тело диджея Штаера из Екатеринбурга нашли на пляже Тонг Сала в Пхангане

Павел Штаер приехал в Таиланд четыре или пять лет назад (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбургского диджея Павла Штаера нашли мертвым вечером 17 октября на пляже Тонг Сала на острове Пханган (Таиланд). Об этом URA.RU рассказал знакомый мужчины.

«Павел пропал в ночь на 16 октября. Мертвым его нашли 17 октября, примерно в 17 часов по тайскому времени», — поделился друг Штаера. С диджеем он познакомился три года назад.

Диджей, по данным агентства, утонул, случайно упав с пирса. Подруга Штаера в соцсети написала, что его несколько раз пытались вытащить, но он сопротивлялся. «Возможно, в следствии наступившей паники или злости от случайного падения», — написала она.

В Таиланд Штаер приехал из Екатеринбурга четыре или пять лет назад, добавил корреспонденту друг погибшего. «Он приехал вместе со своей девушкой Наташей. Они были знакомы еще с России», — отметил мужчина. Инцидент с падением диджея в воду знакомые отказываются комментировать.