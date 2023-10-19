Главу свердловского хостела будут судить в Анапе за кражу денег у старика

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
На том, чтобы ее судили в Анапе, настаивала и сама Татьяна Ляхова Фото:

Учредителя и замдиректора ООО «Хостел Комфорт» Татьяну Ляхову будут судить не на Урале, а в Анапе. Такое решение принял Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области. Женщину обвиняют в краже крупной суммы денег со счета пожилого постояльца приюта.

«Уголовное дело в отношении Ляховой Татьяны Николаевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. п. „в, г“ ч. 3 ст. 158 УК РФ, направить по подсудности в Анапский районный суд Краснодарского края», — сказано в постановлении Синарского районного суда, которое имеется в распоряжении редакции.

В постановлении объясняется, что если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления. Из обвинительного заключения следует, что инкриминируемое Ляховой преступление — а именно, кража — было окончено в поселке Виноградный под Анапой. Именно поэтому свердловчанку будут судить в Краснодарском крае.

Как следует из распечатки сообщений, которыми Ляхова обменивалась со своей коллегой (документы имеются в материалах уголовного дела и в распоряжении редакции), руководитель хостела действительно была в сентябре 2021 года в Анапе. В этот же период (август—сентябрь) со счета постояльца хостела — 72-летнего Анатолия Зиновьева — пропали со счета порядка 500 тысяч рублей. URA.RU рассказывало об этой истории.

«Я все, зарегистрировалась на рейс, сейчас покурю и надо в этот раз срочно в дьюти фри купить себе духи <…> Сейчас как раз куплю себе классные», — писала 10 сентября 2021 года коллеге Ляхова, вылетая в Анапу. Позже она прислала скриншот с изображением флакона туалетной воды стоимостью 7,5 тысяч рублей.

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Учредителя и замдиректора ООО «Хостел Комфорт» Татьяну Ляхову будут судить не на Урале, а в Анапе. Такое решение принял Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области. Женщину обвиняют в краже крупной суммы денег со счета пожилого постояльца приюта. «Уголовное дело в отношении Ляховой Татьяны Николаевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. п. „в, г“ ч. 3 ст. 158 УК РФ, направить по подсудности в Анапский районный суд Краснодарского края», — сказано в постановлении Синарского районного суда, которое имеется в распоряжении редакции. В постановлении объясняется, что если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления. Из обвинительного заключения следует, что инкриминируемое Ляховой преступление — а именно, кража — было окончено в поселке Виноградный под Анапой. Именно поэтому свердловчанку будут судить в Краснодарском крае. Как следует из распечатки сообщений, которыми Ляхова обменивалась со своей коллегой (документы имеются в материалах уголовного дела и в распоряжении редакции), руководитель хостела действительно была в сентябре 2021 года в Анапе. В этот же период (август—сентябрь) со счета постояльца хостела — 72-летнего Анатолия Зиновьева — пропали со счета порядка 500 тысяч рублей. URA.RU рассказывало об этой истории. «Я все, зарегистрировалась на рейс, сейчас покурю и надо в этот раз срочно в дьюти фри купить себе духи <…> Сейчас как раз куплю себе классные», — писала 10 сентября 2021 года коллеге Ляхова, вылетая в Анапу. Позже она прислала скриншот с изображением флакона туалетной воды стоимостью 7,5 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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