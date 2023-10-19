Чем занимался утонувший в Таиланде екатеринбуржец Павел Штаер

Екатеринбургский диджей Штаер, утонувший в Таиланде, подрабатывал барменом

Диджея Павла Штаера пока не похоронили (архивное фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU

Екатеринбуржец Павел Штаер, который утонул в Таиланде, работал на курорте диджеем, подрабатывал барменом и иногда в магазине. Об этом URA.RU рассказал знакомый мужчины.

«Он периодически диджеил и фрилансил: когда барменом, когда [работником] в магазине», — пояснил друг погибшего, отвечая на вопрос, чем занимался Штаер в Тайланде. С ним он познакомился три года назад.

Штаер пропал в ночь на 16 октября. Через день его нашли мертвым: он утонул на острове Пханган. В Таиланд свердловский диджей приехал с девушкой около четырех-пяти лет назад, говорил корреспонденту друг погибшего.

Диджея пока не похоронили. «Сегодня его должны отвести на вскрытие на материк. Консульство [России в Таиланде] свяжется с родными, чтобы решить, что делать с телом», — пояснил знакомый диджея.