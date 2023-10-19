В России на 30% вырастут цены на услуги стоматолога к Новому году

19 октября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Услуги стоматолога подорожают из-за прекращения поставок в РФ различных материалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России к 2024 году цены на услуги стоматолога вырастут на 30%. Одними из главных причин стали нестабильный курс рубля, а также санкции против РФ и проблемы с логистикой, передает telegram-канал Mash. «Цены на стоматологические услуги взлетят минимум на 30% уже к Новому году. Виновники давно известны — курс, санкции и логистика», — написали в telegram-канале. По словам стоматологов и поставщиков оборудования, иностранные компании занимали основную часть материалов на рынке в РФ. Например, компания 3M, которая занималась предоставлением пломб, композитов, а также резинок и полировочных дисков. Уход корпорации из России оказал весомое влияние на рынок, так как отечественные аналоги уступают в качестве, а цены на оставшуюся зарубежную продукцию выросли. Также в РФ не осталось анестезии без содержания адреналина, которую предлагают аллергикам и беременным. В стране остались только испанский и отечественный варианты. При этом первый тоже заметно взлетел в цене. Ранее стоматолог Вероника Мелехова сообщила, что цены на стоматологические услуги напрямую зависят от затрат на специальное оборудования. Она отметила, что на стоимость также влияет курс доллара и евро, передают «Дни.ру».

В России к 2024 году цены на услуги стоматолога вырастут на 30%. Одними из главных причин стали нестабильный курс рубля, а также санкции против РФ и проблемы с логистикой, передает telegram-канал Mash. «Цены на стоматологические услуги взлетят минимум на 30% уже к Новому году. Виновники давно известны — курс, санкции и логистика», — написали в telegram-канале. По словам стоматологов и поставщиков оборудования, иностранные компании занимали основную часть материалов на рынке в РФ. Например, компания 3M, которая занималась предоставлением пломб, композитов, а также резинок и полировочных дисков. Уход корпорации из России оказал весомое влияние на рынок, так как отечественные аналоги уступают в качестве, а цены на оставшуюся зарубежную продукцию выросли. Также в РФ не осталось анестезии без содержания адреналина, которую предлагают аллергикам и беременным. В стране остались только испанский и отечественный варианты. При этом первый тоже заметно взлетел в цене. Ранее стоматолог Вероника Мелехова сообщила, что цены на стоматологические услуги напрямую зависят от затрат на специальное оборудования. Она отметила, что на стоимость также влияет курс доллара и евро, передают «Дни.ру».