В России на 30% вырастут цены на услуги стоматолога к Новому году

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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
Услуги стоматолога подорожают из-за прекращения поставок в РФ различных материалов Фото:

В России к 2024 году цены на услуги стоматолога вырастут на 30%. Одними из главных причин стали нестабильный курс рубля, а также санкции против РФ и проблемы с логистикой, передает telegram-канал Mash.

«Цены на стоматологические услуги взлетят минимум на 30% уже к Новому году. Виновники давно известны — курс, санкции и логистика», — написали в telegram-канале.

По словам стоматологов и поставщиков оборудования, иностранные компании занимали основную часть материалов на рынке в РФ. Например, компания 3M, которая занималась предоставлением пломб, композитов, а также резинок и полировочных дисков. Уход корпорации из России оказал весомое влияние на рынок, так как отечественные аналоги уступают в качестве, а цены на оставшуюся зарубежную продукцию выросли.

Также в РФ не осталось анестезии без содержания адреналина, которую предлагают аллергикам и беременным. В стране остались только испанский и отечественный варианты. При этом первый тоже заметно взлетел в цене.

Ранее стоматолог Вероника Мелехова сообщила, что цены на стоматологические услуги напрямую зависят от затрат на специальное оборудования. Она отметила, что на стоимость также влияет курс доллара и евро, передают «Дни.ру».

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В России к 2024 году цены на услуги стоматолога вырастут на 30%. Одними из главных причин стали нестабильный курс рубля, а также санкции против РФ и проблемы с логистикой, передает telegram-канал Mash. «Цены на стоматологические услуги взлетят минимум на 30% уже к Новому году. Виновники давно известны — курс, санкции и логистика», — написали в telegram-канале. По словам стоматологов и поставщиков оборудования, иностранные компании занимали основную часть материалов на рынке в РФ. Например, компания 3M, которая занималась предоставлением пломб, композитов, а также резинок и полировочных дисков. Уход корпорации из России оказал весомое влияние на рынок, так как отечественные аналоги уступают в качестве, а цены на оставшуюся зарубежную продукцию выросли. Также в РФ не осталось анестезии без содержания адреналина, которую предлагают аллергикам и беременным. В стране остались только испанский и отечественный варианты. При этом первый тоже заметно взлетел в цене. Ранее стоматолог Вероника Мелехова сообщила, что цены на стоматологические услуги напрямую зависят от затрат на специальное оборудования. Она отметила, что на стоимость также влияет курс доллара и евро, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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