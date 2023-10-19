Пока формат вагончиков тестируется в Московской области Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области в следующем году может появиться новый формат заведения — мобильный Rostic’s «Лего из коробки». Об этом рассказали представители сети на пресс-конференции.

«Среди новых проектов будет мобильный ресторан „Лего из коробки“ — это такие мини-вагончики, которые будут собираться и разбираться. Заведения разместят в местах придорожного сервиса, например, у заправки. Пока такой проект тестируют в Московской области, возможно, уже в следующем году он появится и в Свердловской области», — передает слова команды Rostic’s корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно, что после завершения ребрендинга Rostic’s (ранее KFC, компания ушла из России после начала СВО) планирует открыть более 20 новых заведений в Свердловской области. Также в планах зайти в закрытые города в Челябинской области — Снежинск и Озерск. Кроме этого, в будущем будут расширять меню.