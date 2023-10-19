В Rostic’s раскрыли, что станет с меню в екатеринбургской сети

В Екатеринбурге Rostic’s планирует расширять меню
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фастфуд "Ростикс" в тц Карнавал. Екатеринбург, ростикс, rostics
Меню расширят после того, как закончится ребрендинг Фото:

Сеть ресторанов общественного питания Rostic’s, которая пришла на смену KFC, после тотального ребрендинга планирует расширять меню. При этом обновления не коснутся уже имеющихся цен. Об этом на пресс-конференции заявили представители компании, сообщает корреспондент URA.RU.

«Пока меню изменять не будут, но в будущем — после переименования всех точек — планируется обновление: расширение меню, новые вкусы. Мы хотим стать более инновационными. При этом ценовая политика не изменится никак, для нас самое важное — оставаться доступными и сохранять качество продуктов», — заявили представители Rostic’s.

Ранее екатеринбуржцы заметили, что в городе начали проводить ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО. Полностью обновят рестораны в Екатеринбурге в течение осени 2023 года.

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Сеть ресторанов общественного питания Rostic’s, которая пришла на смену KFC, после тотального ребрендинга планирует расширять меню. При этом обновления не коснутся уже имеющихся цен. Об этом на пресс-конференции заявили представители компании, сообщает корреспондент URA.RU. «Пока меню изменять не будут, но в будущем — после переименования всех точек — планируется обновление: расширение меню, новые вкусы. Мы хотим стать более инновационными. При этом ценовая политика не изменится никак, для нас самое важное — оставаться доступными и сохранять качество продуктов», — заявили представители Rostic’s. Ранее екатеринбуржцы заметили, что в городе начали проводить ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО. Полностью обновят рестораны в Екатеринбурге в течение осени 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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