Сеть ресторанов общественного питания Rostic’s, которая пришла на смену KFC, после тотального ребрендинга планирует расширять меню. При этом обновления не коснутся уже имеющихся цен. Об этом на пресс-конференции заявили представители компании, сообщает корреспондент URA.RU.
«Пока меню изменять не будут, но в будущем — после переименования всех точек — планируется обновление: расширение меню, новые вкусы. Мы хотим стать более инновационными. При этом ценовая политика не изменится никак, для нас самое важное — оставаться доступными и сохранять качество продуктов», — заявили представители Rostic’s.
Ранее екатеринбуржцы заметили, что в городе начали проводить ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО. Полностью обновят рестораны в Екатеринбурге в течение осени 2023 года.
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