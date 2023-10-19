В Екатеринбурге Rostic’s планирует расширять меню

Меню расширят после того, как закончится ребрендинг Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сеть ресторанов общественного питания Rostic’s, которая пришла на смену KFC, после тотального ребрендинга планирует расширять меню. При этом обновления не коснутся уже имеющихся цен. Об этом на пресс-конференции заявили представители компании, сообщает корреспондент URA.RU.

«Пока меню изменять не будут, но в будущем — после переименования всех точек — планируется обновление: расширение меню, новые вкусы. Мы хотим стать более инновационными. При этом ценовая политика не изменится никак, для нас самое важное — оставаться доступными и сохранять качество продуктов», — заявили представители Rostic’s.

Ранее екатеринбуржцы заметили, что в городе начали проводить ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО. Полностью обновят рестораны в Екатеринбурге в течение осени 2023 года.