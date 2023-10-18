Челябинский завод набирает сборщиков боеприпасов с большой зарплатой

«Завод Пластмасс» в Копейске набирает сборщиков боеприпасов с большой зарплатой

Сборщики боеприпасов смогут зарабатывать более 60 тысяч рублей (фото из архива) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В Копейске Челябинской области предприятие «Завод «Пластмасс» набирает сборщиков боеприпасов с зарплатой от 60 тысяч рублей. На предприятии открыт еще ряд вакансий.

«АО «Завод «Пластмасс» требуются сборщики боеприпасов (зарплата от 60 тысяч рублей), контролеры боеприпасов (зарплата от 50 тысяч рублей), а также мастера, водители, электромонтеры и слесари. Возможно изменение уровня заработной платы по результатам собеседования», — указано в объявлении завода.

Новым сотрудникам предприятие обещает официальное трудоустройство, доставку на работу служебным тренспортом, медосмотр за счет работодателя, ДМС и дополнительный отпуск. URA.RU направило в отдел персонала завода запрос, с чем связан набор специалистов, к моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Ранее стало известно, что с 2022 года в челябинской области в четыре раза выросло количество предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Уже действующие компании оперативно скорректировали объемы и номенклатуру выпускаемой военной продукции. Так, благодаря субсидиям завод «Пластмасс» расширила производственные мощности, а также проводит техперевооружение и внедряет российское программное обеспечение.