18 октября 2023

Челябинский завод набирает сборщиков боеприпасов с большой зарплатой

«Завод Пластмасс» в Копейске набирает сборщиков боеприпасов с большой зарплатой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, завод, боеприпас, конвейер, бомба, stock
Сборщики боеприпасов смогут зарабатывать более 60 тысяч рублей (фото из архива) Фото:

В Копейске Челябинской области предприятие «Завод «Пластмасс» набирает сборщиков боеприпасов с зарплатой от 60 тысяч рублей. На предприятии открыт еще ряд вакансий.

«АО «Завод «Пластмасс» требуются сборщики боеприпасов (зарплата от 60 тысяч рублей), контролеры боеприпасов (зарплата от 50 тысяч рублей), а также мастера, водители, электромонтеры и слесари. Возможно изменение уровня заработной платы по результатам собеседования», — указано в объявлении завода.

Новым сотрудникам предприятие обещает официальное трудоустройство, доставку на работу служебным тренспортом, медосмотр за счет работодателя, ДМС и дополнительный отпуск. URA.RU направило в отдел персонала завода запрос, с чем связан набор специалистов, к моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Ранее стало известно, что с 2022 года в челябинской области в четыре раза выросло количество предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Уже действующие компании оперативно скорректировали объемы и номенклатуру выпускаемой военной продукции. Так, благодаря субсидиям завод «Пластмасс» расширила производственные мощности, а также проводит техперевооружение и внедряет российское программное обеспечение.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске Челябинской области предприятие «Завод «Пластмасс» набирает сборщиков боеприпасов с зарплатой от 60 тысяч рублей. На предприятии открыт еще ряд вакансий. «АО «Завод «Пластмасс» требуются сборщики боеприпасов (зарплата от 60 тысяч рублей), контролеры боеприпасов (зарплата от 50 тысяч рублей), а также мастера, водители, электромонтеры и слесари. Возможно изменение уровня заработной платы по результатам собеседования», — указано в объявлении завода. Новым сотрудникам предприятие обещает официальное трудоустройство, доставку на работу служебным тренспортом, медосмотр за счет работодателя, ДМС и дополнительный отпуск. URA.RU направило в отдел персонала завода запрос, с чем связан набор специалистов, к моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее стало известно, что с 2022 года в челябинской области в четыре раза выросло количество предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Уже действующие компании оперативно скорректировали объемы и номенклатуру выпускаемой военной продукции. Так, благодаря субсидиям завод «Пластмасс» расширила производственные мощности, а также проводит техперевооружение и внедряет российское программное обеспечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...