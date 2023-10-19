Новая Lada Vesta стала менее отечественной, несмотря на санкции

Новая версия автомобиля Lada Vesta, производство которой перезапустили весной 2023 года, заимела меньше российских деталей, чем до кризиса. Это следует из заключения, которое в октябре получил концерн АвтоВАЗ.
«Lada Vesta, производство которой перезапущено весной после годового перерыва, снизила уровень локализации, следует из заключения по 719-му постановлению, полученному АвтоВАЗом в октябре», — передает «Коммерсант». Уточняется, что версия седан с механической коробкой передач набрала 3,2 тысячи баллов локализации, что на 135 баллов меньше, чем до начала кризиса.
Сборка универсал тоже получила 3,2 тысячи, потеряв 115 баллов. Версия Lada Vesta с автоматической трансмиссией потеряла 650 — 655 баллов, заработав 1,9 тысячи.
При этом в АвтоВАЗе заявили, что их автомобиль потерял значительное количество баллов в электронике. Согласно заявлениям компании, электронные компоненты в Vesta отечественные, однако Минпромторг пока не подтвердил этого.
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