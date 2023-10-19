Новая Lada Vesta стала менее отечественной, несмотря на санкции

Новая Lada Vesta снизила уровень локализации
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Lada Vesta потеряла баллы локализации из-за компонентов электроники Фото:

Новая версия автомобиля Lada Vesta, производство которой перезапустили весной 2023 года, заимела меньше российских деталей, чем до кризиса. Это следует из заключения, которое в октябре получил концерн АвтоВАЗ.

«Lada Vesta, производство которой перезапущено весной после годового перерыва, снизила уровень локализации, следует из заключения по 719-му постановлению, полученному АвтоВАЗом в октябре», — передает «Коммерсант». Уточняется, что версия седан с механической коробкой передач набрала 3,2 тысячи баллов локализации, что на 135 баллов меньше, чем до начала кризиса.

Сборка универсал тоже получила 3,2 тысячи, потеряв 115 баллов. Версия Lada Vesta с автоматической трансмиссией потеряла 650 — 655 баллов, заработав 1,9 тысячи.

При этом в АвтоВАЗе заявили, что их автомобиль потерял значительное количество баллов в электронике. Согласно заявлениям компании, электронные компоненты в Vesta отечественные, однако Минпромторг пока не подтвердил этого.

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Новая версия автомобиля Lada Vesta, производство которой перезапустили весной 2023 года, заимела меньше российских деталей, чем до кризиса. Это следует из заключения, которое в октябре получил концерн АвтоВАЗ. «Lada Vesta, производство которой перезапущено весной после годового перерыва, снизила уровень локализации, следует из заключения по 719-му постановлению, полученному АвтоВАЗом в октябре», — передает «Коммерсант». Уточняется, что версия седан с механической коробкой передач набрала 3,2 тысячи баллов локализации, что на 135 баллов меньше, чем до начала кризиса. Сборка универсал тоже получила 3,2 тысячи, потеряв 115 баллов. Версия Lada Vesta с автоматической трансмиссией потеряла 650 — 655 баллов, заработав 1,9 тысячи. При этом в АвтоВАЗе заявили, что их автомобиль потерял значительное количество баллов в электронике. Согласно заявлениям компании, электронные компоненты в Vesta отечественные, однако Минпромторг пока не подтвердил этого.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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