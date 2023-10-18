В Пермском крае перекрыли подъезд к Полазне

Экипажи ДПС стоят вдоль всей трассы от Перми до Полазны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае перекрыли подъезд к поселку Полазна в Добрянском городском округе. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на своего читателя.

«Читатель сообщает, что перекрыли объезд Полазны», — сообщает портал. Источник URA.RU сообщает, что экипажи ДПС стоят на всей трассе от Голованово до кольца у въезда в поселок.

В группе «Подслушано Полазна» подписчики опубликовали фото с нарядами ГИБДД у въезда в населенный пункт. С 19 по 22 октября в Перми проходит международный форум «Россия — спортивная держава». В связи с мероприятием в городе ожидаются большие пробки. Также в столицу Прикамья на форум прибыл президент РФ Владимир Путин.