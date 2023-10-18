18 октября 2023

В Пермском крае перекрыли подъезд к Полазне

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, перекрытие дороги, 9 мая
Экипажи ДПС стоят вдоль всей трассы от Перми до Полазны Фото:

В Пермском крае перекрыли подъезд к поселку Полазна в Добрянском городском округе. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на своего читателя.

«Читатель сообщает, что перекрыли объезд Полазны», — сообщает портал. Источник URA.RU сообщает, что экипажи ДПС стоят на всей трассе от Голованово до кольца у въезда в поселок.

В группе «Подслушано Полазна» подписчики опубликовали фото с нарядами ГИБДД у въезда в населенный пункт. С 19 по 22 октября в Перми проходит международный форум «Россия — спортивная держава». В связи с мероприятием в городе ожидаются большие пробки. Также в столицу Прикамья на форум прибыл президент РФ Владимир Путин.

Экипажи ДПС стоят вдоль дороги
Экипажи ДПС стоят вдоль дороги

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В Пермском крае перекрыли подъезд к поселку Полазна в Добрянском городском округе. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на своего читателя. «Читатель сообщает, что перекрыли объезд Полазны», — сообщает портал. Источник URA.RU сообщает, что экипажи ДПС стоят на всей трассе от Голованово до кольца у въезда в поселок. В группе «Подслушано Полазна» подписчики опубликовали фото с нарядами ГИБДД у въезда в населенный пункт. С 19 по 22 октября в Перми проходит международный форум «Россия — спортивная держава». В связи с мероприятием в городе ожидаются большие пробки. Также в столицу Прикамья на форум прибыл президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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