18 октября 2023

В ХМАО ищут стоматолога на зарплату в миллион рублей

HeadHunter: стоматологу-ортопеду в Сургуте предлагают зарплату в миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 25.08.2015. Зубы , стоматология, зубы, рентген
Самые высокооплачиваемые медицинские вакансии в ХМАО предлагают в области стоматологии и косметологии Фото:

Стоматологу-ортопеду в частной клинике Сургута (ХМАО) обещают ежемесячно платить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. О самых высокооплачиваемых медицинских вакансиях Югры агентству URA.RU рассказали аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter.

«Одна из самых „дорогих“ вакансий в сфере медицины и фармацевтики в Ханты-Мансийском автономном округе — врач стоматолог-ортопед. В одной из клиник Сургута соискателям предлагают зарплату от 300 000 до 1 000 000 рублей на руки. До 350 000 рублей сможет получать врач-косметолог. Акушеру-гинекологу и оториноларингологу обещают платить от 160000 рублей в месяц», — сообщили в службе исследований платформы.

Аналитики HeadHunter отмечают, что спрос на медиков в округе за последние 9 месяцев вырос на 23%. При этом количество активных резюме увеличилось лишь на 10%. На одну вакансию врача приходится только одно активное резюме, на вакансию медицинской сестры — 5,7 вариантов анкет.

Ранее URA.RU писало о том, что аналитики назвали вакансии в ХМАО с зарплатой в 300 тысяч рублей. Самую высокооплачиваемую работу предлагают нефтяникам и врачам.

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Стоматологу-ортопеду в частной клинике Сургута (ХМАО) обещают ежемесячно платить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. О самых высокооплачиваемых медицинских вакансиях Югры агентству URA.RU рассказали аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter. «Одна из самых „дорогих“ вакансий в сфере медицины и фармацевтики в Ханты-Мансийском автономном округе — врач стоматолог-ортопед. В одной из клиник Сургута соискателям предлагают зарплату от 300 000 до 1 000 000 рублей на руки. До 350 000 рублей сможет получать врач-косметолог. Акушеру-гинекологу и оториноларингологу обещают платить от 160000 рублей в месяц», — сообщили в службе исследований платформы. Аналитики HeadHunter отмечают, что спрос на медиков в округе за последние 9 месяцев вырос на 23%. При этом количество активных резюме увеличилось лишь на 10%. На одну вакансию врача приходится только одно активное резюме, на вакансию медицинской сестры — 5,7 вариантов анкет. Ранее URA.RU писало о том, что аналитики назвали вакансии в ХМАО с зарплатой в 300 тысяч рублей. Самую высокооплачиваемую работу предлагают нефтяникам и врачам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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