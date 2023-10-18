В ХМАО ищут стоматолога на зарплату в миллион рублей

HeadHunter: стоматологу-ортопеду в Сургуте предлагают зарплату в миллион рублей

Самые высокооплачиваемые медицинские вакансии в ХМАО предлагают в области стоматологии и косметологии Фото: Wonderlane /Flickr

Стоматологу-ортопеду в частной клинике Сургута (ХМАО) обещают ежемесячно платить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. О самых высокооплачиваемых медицинских вакансиях Югры агентству URA.RU рассказали аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter.

«Одна из самых „дорогих“ вакансий в сфере медицины и фармацевтики в Ханты-Мансийском автономном округе — врач стоматолог-ортопед. В одной из клиник Сургута соискателям предлагают зарплату от 300 000 до 1 000 000 рублей на руки. До 350 000 рублей сможет получать врач-косметолог. Акушеру-гинекологу и оториноларингологу обещают платить от 160000 рублей в месяц», — сообщили в службе исследований платформы.

Аналитики HeadHunter отмечают, что спрос на медиков в округе за последние 9 месяцев вырос на 23%. При этом количество активных резюме увеличилось лишь на 10%. На одну вакансию врача приходится только одно активное резюме, на вакансию медицинской сестры — 5,7 вариантов анкет.

Ранее URA.RU писало о том, что аналитики назвали вакансии в ХМАО с зарплатой в 300 тысяч рублей. Самую высокооплачиваемую работу предлагают нефтяникам и врачам.