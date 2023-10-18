В ЯНАО приостановили работу культурного центра, открытого губернатором

Суд принял решение о закрытии КОЦ «Сибирь» в Муравленко

Суд поддержал прокуратуру в вопросе о закрытии КОЦ «Сибирь» в Муравленко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Муравленко (ЯНАО) через суд приостановила деятельность культурно-оздоровительного центра «Сибирь», торжественно открытого во время «Честного маршрута» главы региона Дмитрия Артюхова в августе этого года. По информации, опубликованной на сайте надзорного органа, поводом стала неисправная пожарная сигнализация в здании.

«Прокуратура г. Муравленко провела проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности МАУК „Централизованная клубная система города Муравленко“. Установлено, что культурно-оздоровительный центр „Сибирь“ эксплуатируется с неисправной системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой противодымной вентиляции, пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода», — сообщают в ведомстве.

При этом глава города Елена Молдован уже назвала закрытие КОЦ «вынужденным непопулярным решением». «Мы понимаем важность обеспечения безопасности жителей и прилагаем максимум усилий, чтобы культурно-оздоровительный центр как можно скорее продолжил свою работу в плановом режиме», — написала мэр на своей странице во «ВКонтакте».

КОЦ «Сибирь» в Муравленко начали возводить в 2005 году, затем стройка была заморожена. Работы возобновились после личного вмешательства губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в 2019 году. Торжественное открытие «Сибири» состоялось — 23 августа, во время «Честного маршрута» губернатора Дмитрия Артюхова.

Ранее URA.RU рассказывало о решении завершить культурный долгострой в Муравленко. Правительство ЯНАО нашло 1,3 миллиарда.