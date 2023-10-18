В ХМАО суд отправил за решетку педофила, совращавшего школьниц

19 октября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Педофил из ХМАО получил 11 лет колонии за развратные действия Фото: Денис Моргунов © URA.RU Няганским городским судом вынесен приговор мужчине, который совращал несовершеннолетних через телефон и компьютер. За развратные действия он получил 11 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда. «Преступления совершены в период 2016—2017 гг, с помощью мобильного телефона и персонального компьютера, через которые подсудимый в социальной сети „ВКонтакте“, заведомо зная, что потерпевшие являются несовершеннолетними, отправлял им цифровые файлы порнографического содержания, либо сообщения, в которых выяснял у них отношение к одному из видов сексуальной практики. Таким способом удовлетворяя свое сексуальное влечение он причинил несовершеннолетним психические и нравственные страдания, вызвал у них нездоровый сексуальный интерес», — рассказали в пресс-службе.



Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также его на пять лет лишили права работать с детьми. Приговор на момент публикации еще не вступил в силу.



Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поймали педофила, пристававшего к второкласснице. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина проживал с ребенком в одной квартире.

Няганским городским судом вынесен приговор мужчине, который совращал несовершеннолетних через телефон и компьютер. За развратные действия он получил 11 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда. «Преступления совершены в период 2016—2017 гг, с помощью мобильного телефона и персонального компьютера, через которые подсудимый в социальной сети „ВКонтакте“, заведомо зная, что потерпевшие являются несовершеннолетними, отправлял им цифровые файлы порнографического содержания, либо сообщения, в которых выяснял у них отношение к одному из видов сексуальной практики. Таким способом удовлетворяя свое сексуальное влечение он причинил несовершеннолетним психические и нравственные страдания, вызвал у них нездоровый сексуальный интерес», — рассказали в пресс-службе. Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также его на пять лет лишили права работать с детьми. Приговор на момент публикации еще не вступил в силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поймали педофила, пристававшего к второкласснице. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина проживал с ребенком в одной квартире.