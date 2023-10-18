18 октября 2023

В ХМАО суд отправил за решетку педофила, совращавшего школьниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Педофил из ХМАО получил 11 лет колонии за развратные действия Фото:

Няганским городским судом вынесен приговор мужчине, который совращал несовершеннолетних через телефон и компьютер. За развратные действия он получил 11 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

«Преступления совершены в период 2016—2017 гг, с помощью мобильного телефона и персонального компьютера, через которые подсудимый в социальной сети „ВКонтакте“, заведомо зная, что потерпевшие являются несовершеннолетними, отправлял им цифровые файлы порнографического содержания, либо сообщения, в которых выяснял у них отношение к одному из видов сексуальной практики. Таким способом удовлетворяя свое сексуальное влечение он причинил несовершеннолетним психические и нравственные страдания, вызвал у них нездоровый сексуальный интерес», — рассказали в пресс-службе.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также его на пять лет лишили права работать с детьми. Приговор на момент публикации еще не вступил в силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поймали педофила, пристававшего к второкласснице. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина проживал с ребенком в одной квартире.

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Няганским городским судом вынесен приговор мужчине, который совращал несовершеннолетних через телефон и компьютер. За развратные действия он получил 11 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда. «Преступления совершены в период 2016—2017 гг, с помощью мобильного телефона и персонального компьютера, через которые подсудимый в социальной сети „ВКонтакте“, заведомо зная, что потерпевшие являются несовершеннолетними, отправлял им цифровые файлы порнографического содержания, либо сообщения, в которых выяснял у них отношение к одному из видов сексуальной практики. Таким способом удовлетворяя свое сексуальное влечение он причинил несовершеннолетним психические и нравственные страдания, вызвал у них нездоровый сексуальный интерес», — рассказали в пресс-службе. Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также его на пять лет лишили права работать с детьми. Приговор на момент публикации еще не вступил в силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поймали педофила, пристававшего к второкласснице. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина проживал с ребенком в одной квартире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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