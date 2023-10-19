Путин заявил об этнической дискриминации из-за Олимпийских игр

Владимир Путин считает, что российские спортсмены испытывают дискриминацию
Запрет для россиян участвовать в Олимпийских играх, а также решения об их допуске к турниру под нейтральным флагом — этническая дискриминация. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях — российская этническая дискриминация», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».
По словам президента, сейчас право на участие в играх — привилегия, которую нужно заслужить «политическими жестами». Путин отметил, что так быть не должно и призвал спортсменов принять участие в «Играх дружбы», которые вскоре пройдут в России.
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