Путин заявил об этнической дискриминации из-за Олимпийских игр 19 октября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 + Владимир Путин считает, что российские спортсмены испытывают дискриминацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запрет для россиян участвовать в Олимпийских играх, а также решения об их допуске к турниру под нейтральным флагом — этническая дискриминация. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях — российская этническая дискриминация», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». По словам президента, сейчас право на участие в играх — привилегия, которую нужно заслужить «политическими жестами». Путин отметил, что так быть не должно и призвал спортсменов принять участие в «Играх дружбы», которые вскоре пройдут в России. Запрет для россиян участвовать в Олимпийских играх, а также решения об их допуске к турниру под нейтральным флагом — этническая дискриминация. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях — российская этническая дискриминация», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». По словам президента, сейчас право на участие в играх — привилегия, которую нужно заслужить «политическими жестами». Путин отметил, что так быть не должно и призвал спортсменов принять участие в «Играх дружбы», которые вскоре пройдут в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям