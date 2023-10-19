ЕВРАЗ снова поставил своего человека главой свердловского города

Главой Качканара вновь стал Андрей Ярославцев

19 октября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Качканар считается городом ЕВРАЗа Фото: Анна Майорова © URA.RU Главой Качканара (Свердловская область) переизбрали подконтрольного металлургическому холдингу ЕВРАЗ Андрея Ярославцева. Для него новый срок станет вторым подряд в должности главы. «Дума единогласно проголосовала за Ярославцева. Он будет возглавлять город до 2028 года», — сказал источник URA.RU в региональном правительстве. В местной думе это подтвердили. На заседании присутствовали 16 из 20 недавно избранных депутатов: все они представляют партию «Единая Россия» и лоббируют интересы ЕВРАЗа, который владеет градообразующим Качканарским ГОКом. Переизбрание Ярославцева согласовали и власти региона, и металлургический холдинг. Андрей Ярославцев является выходцем ЕВРАЗа: он больше 10 лет работал в холдинге, а в середине 2010-х руководил дирекцией по персоналу в дивизиона «Урал». Впервые возглавил Качканар в 2018 году.

Главой Качканара (Свердловская область) переизбрали подконтрольного металлургическому холдингу ЕВРАЗ Андрея Ярославцева. Для него новый срок станет вторым подряд в должности главы. «Дума единогласно проголосовала за Ярославцева. Он будет возглавлять город до 2028 года», — сказал источник URA.RU в региональном правительстве. В местной думе это подтвердили. На заседании присутствовали 16 из 20 недавно избранных депутатов: все они представляют партию «Единая Россия» и лоббируют интересы ЕВРАЗа, который владеет градообразующим Качканарским ГОКом. Переизбрание Ярославцева согласовали и власти региона, и металлургический холдинг. Андрей Ярославцев является выходцем ЕВРАЗа: он больше 10 лет работал в холдинге, а в середине 2010-х руководил дирекцией по персоналу в дивизиона «Урал». Впервые возглавил Качканар в 2018 году.