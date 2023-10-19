ЕВРАЗ снова поставил своего человека главой свердловского города

Главой Качканара (Свердловская область) переизбрали подконтрольного металлургическому холдингу ЕВРАЗ Андрея Ярославцева. Для него новый срок станет вторым подряд в должности главы.
«Дума единогласно проголосовала за Ярославцева. Он будет возглавлять город до 2028 года», — сказал источник URA.RU в региональном правительстве. В местной думе это подтвердили.
На заседании присутствовали 16 из 20 недавно избранных депутатов: все они представляют партию «Единая Россия» и лоббируют интересы ЕВРАЗа, который владеет градообразующим Качканарским ГОКом. Переизбрание Ярославцева согласовали и власти региона, и металлургический холдинг.
Андрей Ярославцев является выходцем ЕВРАЗа: он больше 10 лет работал в холдинге, а в середине 2010-х руководил дирекцией по персоналу в дивизиона «Урал». Впервые возглавил Качканар в 2018 году.
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