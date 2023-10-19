ЕВРАЗ снова поставил своего человека главой свердловского города

Главой Качканара вновь стал Андрей Ярославцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Качканарского горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК). Свердловская область, Качканар, качканарский гок, кгок, офисное здание, здание, евраз кгок
Качканар считается городом ЕВРАЗа Фото:

Главой Качканара (Свердловская область) переизбрали подконтрольного металлургическому холдингу ЕВРАЗ Андрея Ярославцева. Для него новый срок станет вторым подряд в должности главы.

«Дума единогласно проголосовала за Ярославцева. Он будет возглавлять город до 2028 года», — сказал источник URA.RU в региональном правительстве. В местной думе это подтвердили.

На заседании присутствовали 16 из 20 недавно избранных депутатов: все они представляют партию «Единая Россия» и лоббируют интересы ЕВРАЗа, который владеет градообразующим Качканарским ГОКом. Переизбрание Ярославцева согласовали и власти региона, и металлургический холдинг.

Андрей Ярославцев является выходцем ЕВРАЗа: он больше 10 лет работал в холдинге, а в середине 2010-х руководил дирекцией по персоналу в дивизиона «Урал». Впервые возглавил Качканар в 2018 году.

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Главой Качканара (Свердловская область) переизбрали подконтрольного металлургическому холдингу ЕВРАЗ Андрея Ярославцева. Для него новый срок станет вторым подряд в должности главы. «Дума единогласно проголосовала за Ярославцева. Он будет возглавлять город до 2028 года», — сказал источник URA.RU в региональном правительстве. В местной думе это подтвердили. На заседании присутствовали 16 из 20 недавно избранных депутатов: все они представляют партию «Единая Россия» и лоббируют интересы ЕВРАЗа, который владеет градообразующим Качканарским ГОКом. Переизбрание Ярославцева согласовали и власти региона, и металлургический холдинг. Андрей Ярославцев является выходцем ЕВРАЗа: он больше 10 лет работал в холдинге, а в середине 2010-х руководил дирекцией по персоналу в дивизиона «Урал». Впервые возглавил Качканар в 2018 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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