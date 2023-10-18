В ХМАО из-за мигрантов подорожали съемные квартиры

19 октября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Приток мигрантов и вахтовиков повлиял на стоимость аренды жилья в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость аренды квартир выросла из-за притока в регион мигрантов и вахтовиков. За счет повышенного спроса на рынке съемной недвижимости в первую очередь в сентябре подорожало однокомнатное жилье. Об этом сообщили аналитики Центробанка. «Спрос на съемное жилье в регионе оставался повышенным, в том числе в связи с ростом количества работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, а также положительным миграционным приростом. Как следствие, ускорился в годовом выражении рост платы за аренду двухкомнатной квартиры, а аренда однокомнатной квартиры в автономном округе стала дороже, чем годом ранее», — говорится на сайте ЦБ. При этом на стоимости съемного жилья также отразился общий рост цен на квартиры, добавляют аналитики. Только в Сургуте осенью скачок цен на аренду достигал 20%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочил спрос на съемные квартиры с возможностью прописки. Из-за старта делового сезона около 70% запросов по аренде жилья в Югре осенью приходится на приезжих.

В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость аренды квартир выросла из-за притока в регион мигрантов и вахтовиков. За счет повышенного спроса на рынке съемной недвижимости в первую очередь в сентябре подорожало однокомнатное жилье. Об этом сообщили аналитики Центробанка. «Спрос на съемное жилье в регионе оставался повышенным, в том числе в связи с ростом количества работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, а также положительным миграционным приростом. Как следствие, ускорился в годовом выражении рост платы за аренду двухкомнатной квартиры, а аренда однокомнатной квартиры в автономном округе стала дороже, чем годом ранее», — говорится на сайте ЦБ. При этом на стоимости съемного жилья также отразился общий рост цен на квартиры, добавляют аналитики. Только в Сургуте осенью скачок цен на аренду достигал 20%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочил спрос на съемные квартиры с возможностью прописки. Из-за старта делового сезона около 70% запросов по аренде жилья в Югре осенью приходится на приезжих.