18 октября 2023

В ХМАО из-за мигрантов подорожали съемные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, аренда квартир
Приток мигрантов и вахтовиков повлиял на стоимость аренды жилья в ХМАО Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость аренды квартир выросла из-за притока в регион мигрантов и вахтовиков. За счет повышенного спроса на рынке съемной недвижимости в первую очередь в сентябре подорожало однокомнатное жилье. Об этом сообщили аналитики Центробанка.

«Спрос на съемное жилье в регионе оставался повышенным, в том числе в связи с ростом количества работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, а также положительным миграционным приростом. Как следствие, ускорился в годовом выражении рост платы за аренду двухкомнатной квартиры, а аренда однокомнатной квартиры в автономном округе стала дороже, чем годом ранее», — говорится на сайте ЦБ.

При этом на стоимости съемного жилья также отразился общий рост цен на квартиры, добавляют аналитики. Только в Сургуте осенью скачок цен на аренду достигал 20%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочил спрос на съемные квартиры с возможностью прописки. Из-за старта делового сезона около 70% запросов по аренде жилья в Югре осенью приходится на приезжих.

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В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость аренды квартир выросла из-за притока в регион мигрантов и вахтовиков. За счет повышенного спроса на рынке съемной недвижимости в первую очередь в сентябре подорожало однокомнатное жилье. Об этом сообщили аналитики Центробанка. «Спрос на съемное жилье в регионе оставался повышенным, в том числе в связи с ростом количества работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, а также положительным миграционным приростом. Как следствие, ускорился в годовом выражении рост платы за аренду двухкомнатной квартиры, а аренда однокомнатной квартиры в автономном округе стала дороже, чем годом ранее», — говорится на сайте ЦБ. При этом на стоимости съемного жилья также отразился общий рост цен на квартиры, добавляют аналитики. Только в Сургуте осенью скачок цен на аренду достигал 20%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочил спрос на съемные квартиры с возможностью прописки. Из-за старта делового сезона около 70% запросов по аренде жилья в Югре осенью приходится на приезжих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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