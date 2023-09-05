В ХМАО жители массово ищут съемные квартиры с пропиской

«Этажи»: в ХМАО вырос спрос на аренду жилья с пропиской

06 сентября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

В Югре вырос спрос на съемные квартиры с возможностью прописки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на съемные квартиры с возможностью прописки арендатора. Из-за старта делового сезона осенью риелторы отмечают, что около 70% запросов по аренде жилья поступает от приезжих. Об этом URA.RU рассказали представители компании «Этажи». «Порядка 60-70% запросов от приезжих, которые ищут 1-2-комнатные квартиры. И нередко интересуются возможностью временной или постоянной регистрации», — пояснила журналисту агентства руководитель департамента аренды «Этажей» в Сургуте Валерия Сотник. Риелторы отмечают, что спрос на аренду недвижимости с пропиской осенью растет из-за приезжих студентов и работников из других регионов. В летний сезон интерес к подобной недвижимости падает на 10-15%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО грядет падение цен на съемные квартиры. Риелторы прогнозируют снижение стоимости аренды из-за сезонного падения спроса у югорчан.

В Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на съемные квартиры с возможностью прописки арендатора. Из-за старта делового сезона осенью риелторы отмечают, что около 70% запросов по аренде жилья поступает от приезжих. Об этом URA.RU рассказали представители компании «Этажи». «Порядка 60-70% запросов от приезжих, которые ищут 1-2-комнатные квартиры. И нередко интересуются возможностью временной или постоянной регистрации», — пояснила журналисту агентства руководитель департамента аренды «Этажей» в Сургуте Валерия Сотник. Риелторы отмечают, что спрос на аренду недвижимости с пропиской осенью растет из-за приезжих студентов и работников из других регионов. В летний сезон интерес к подобной недвижимости падает на 10-15%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО грядет падение цен на съемные квартиры. Риелторы прогнозируют снижение стоимости аренды из-за сезонного падения спроса у югорчан.