05 сентября 2023

В ХМАО жители массово ищут съемные квартиры с пропиской

«Этажи»: в ХМАО вырос спрос на аренду жилья с пропиской
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре вырос спрос на съемные квартиры с возможностью прописки Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на съемные квартиры с возможностью прописки арендатора. Из-за старта делового сезона осенью риелторы отмечают, что около 70% запросов по аренде жилья поступает от приезжих. Об этом URA.RU рассказали представители компании «Этажи».

«Порядка 60-70% запросов от приезжих, которые ищут 1-2-комнатные квартиры. И нередко интересуются возможностью временной или постоянной регистрации», — пояснила журналисту агентства руководитель департамента аренды «Этажей» в Сургуте Валерия Сотник.

Риелторы отмечают, что спрос на аренду недвижимости с пропиской осенью растет из-за приезжих студентов и работников из других регионов. В летний сезон интерес к подобной недвижимости падает на 10-15%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО грядет падение цен на съемные квартиры. Риелторы прогнозируют снижение стоимости аренды из-за сезонного падения спроса у югорчан.

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В Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на съемные квартиры с возможностью прописки арендатора. Из-за старта делового сезона осенью риелторы отмечают, что около 70% запросов по аренде жилья поступает от приезжих. Об этом URA.RU рассказали представители компании «Этажи». «Порядка 60-70% запросов от приезжих, которые ищут 1-2-комнатные квартиры. И нередко интересуются возможностью временной или постоянной регистрации», — пояснила журналисту агентства руководитель департамента аренды «Этажей» в Сургуте Валерия Сотник. Риелторы отмечают, что спрос на аренду недвижимости с пропиской осенью растет из-за приезжих студентов и работников из других регионов. В летний сезон интерес к подобной недвижимости падает на 10-15%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО грядет падение цен на съемные квартиры. Риелторы прогнозируют снижение стоимости аренды из-за сезонного падения спроса у югорчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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