В ХМАО растут цены на аренду недвижимости

17 октября 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

В ХМАО подскочила стоимость съемного жилья Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе жители поднимают цены на аренду жилья из-за роста стоимости недвижимости в целом и повышенного спроса на фоне делового сезона. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Денисом Кравцовым. «Вероятно, связано с тем, что недвижимость растет в цене, ставки большие. В принципе, все соразмерно текущему уровню рынка. Если говорить про октябрь, осень — спросовый сезон как для покупки, так и для людей, которые планируют снимать квартиру», — прокомментировал журналисту агентства риелтор. Только в начале октября в среднем по Сургуту скачок цен на аренду достиг 20%, следует из данных сервиса Restate. При этом активно подниматься стоимость съемных квартир начала к концу сентября. Сейчас средняя цена месячной аренды в городе составляет чуть менее 30 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе жители поднимают цены на аренду жилья из-за роста стоимости недвижимости в целом и повышенного спроса на фоне делового сезона. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Денисом Кравцовым. «Вероятно, связано с тем, что недвижимость растет в цене, ставки большие. В принципе, все соразмерно текущему уровню рынка. Если говорить про октябрь, осень — спросовый сезон как для покупки, так и для людей, которые планируют снимать квартиру», — прокомментировал журналисту агентства риелтор. Только в начале октября в среднем по Сургуту скачок цен на аренду достиг 20%, следует из данных сервиса Restate. При этом активно подниматься стоимость съемных квартир начала к концу сентября. Сейчас средняя цена месячной аренды в городе составляет чуть менее 30 тысяч рублей.