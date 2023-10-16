В ХМАО растут цены на аренду недвижимости

В Ханты-Мансийском автономном округе жители поднимают цены на аренду жилья из-за роста стоимости недвижимости в целом и повышенного спроса на фоне делового сезона. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Денисом Кравцовым.
«Вероятно, связано с тем, что недвижимость растет в цене, ставки большие. В принципе, все соразмерно текущему уровню рынка. Если говорить про октябрь, осень — спросовый сезон как для покупки, так и для людей, которые планируют снимать квартиру», — прокомментировал журналисту агентства риелтор.
Только в начале октября в среднем по Сургуту скачок цен на аренду достиг 20%, следует из данных сервиса Restate. При этом активно подниматься стоимость съемных квартир начала к концу сентября. Сейчас средняя цена месячной аренды в городе составляет чуть менее 30 тысяч рублей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.