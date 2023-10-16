16 октября 2023

В ХМАО растут цены на аренду недвижимости

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО подскочила стоимость съемного жилья Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе жители поднимают цены на аренду жилья из-за роста стоимости недвижимости в целом и повышенного спроса на фоне делового сезона. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Денисом Кравцовым.

«Вероятно, связано с тем, что недвижимость растет в цене, ставки большие. В принципе, все соразмерно текущему уровню рынка. Если говорить про октябрь, осень — спросовый сезон как для покупки, так и для людей, которые планируют снимать квартиру», — прокомментировал журналисту агентства риелтор.

Только в начале октября в среднем по Сургуту скачок цен на аренду достиг 20%, следует из данных сервиса Restate. При этом активно подниматься стоимость съемных квартир начала к концу сентября. Сейчас средняя цена месячной аренды в городе составляет чуть менее 30 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе жители поднимают цены на аренду жилья из-за роста стоимости недвижимости в целом и повышенного спроса на фоне делового сезона. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Денисом Кравцовым. «Вероятно, связано с тем, что недвижимость растет в цене, ставки большие. В принципе, все соразмерно текущему уровню рынка. Если говорить про октябрь, осень — спросовый сезон как для покупки, так и для людей, которые планируют снимать квартиру», — прокомментировал журналисту агентства риелтор. Только в начале октября в среднем по Сургуту скачок цен на аренду достиг 20%, следует из данных сервиса Restate. При этом активно подниматься стоимость съемных квартир начала к концу сентября. Сейчас средняя цена месячной аренды в городе составляет чуть менее 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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