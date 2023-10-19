Полицейские отпустили свердловского криминального авторитета

В Екатеринбурге авторитета Марселя Гасанова отпустили после задержания

19 октября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Марселя Гасанова с соратниками поймали у кафе «Каспий» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловского криминального авторитета Марселя Гасанова после задержания 18 октября отпустили домой. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «После проведенных профилактических мероприятий, задержанные лица у кафе „Каспий“ были отпущены. Они быстро организовали доставку документов. За знакомство со зданием УБОП в адрес сыщиков претензий они не предъявили. Тем не менее силовики и дальше будут следить за ними», — пояснил Горелых. В числе задержанных, как писало URA.RU, был авторитет Марсель Гасанов. В их машине сыщики нашли «предметы, похожие на пистолеты Макарова». По данным другого источника агентства, незадолго до задержания вор в законе Гия Свердловский (Георгий Акоев) настроил криминальную свердловскую тусовку против Гасанова. Он призывал не иметь общих дел с Гасановым. Гия Свердловский — свердловский вор в законе, был судим за разбойное нападение (статья 162 ч.4 УК РФ). Заключительную часть своего 11-летнего срока отбывал в ФКУ ИК-18, более известной как «Полярная сова». Марсель Гасанов — криминальный авторитет дагестанского происхождения. В декабре 2019-го был осужден за незаконное хранение оружия, ранее отбывал наказание за разбой. Он освободился в 2016-м, проведя в колонии около шести лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловского криминального авторитета Марселя Гасанова после задержания 18 октября отпустили домой. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «После проведенных профилактических мероприятий, задержанные лица у кафе „Каспий“ были отпущены. Они быстро организовали доставку документов. За знакомство со зданием УБОП в адрес сыщиков претензий они не предъявили. Тем не менее силовики и дальше будут следить за ними», — пояснил Горелых. В числе задержанных, как писало URA.RU, был авторитет Марсель Гасанов. В их машине сыщики нашли «предметы, похожие на пистолеты Макарова». По данным другого источника агентства, незадолго до задержания вор в законе Гия Свердловский (Георгий Акоев) настроил криминальную свердловскую тусовку против Гасанова. Он призывал не иметь общих дел с Гасановым. Гия Свердловский — свердловский вор в законе, был судим за разбойное нападение (статья 162 ч.4 УК РФ). Заключительную часть своего 11-летнего срока отбывал в ФКУ ИК-18, более известной как «Полярная сова». Марсель Гасанов — криминальный авторитет дагестанского происхождения. В декабре 2019-го был осужден за незаконное хранение оружия, ранее отбывал наказание за разбой. Он освободился в 2016-м, проведя в колонии около шести лет.