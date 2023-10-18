Представители крупных курганских отелей уехали в Москву за финансовой поддержкой

Предпринимательницы Кургана выступили в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предпринимательницы Кургана Людмила Воробейчик и Ирина Парышева съездили в Москву, где в Госдуме на заседании комитета по туризму объяснили несправедливость нынешнего распределения бюджетных денег. Они хотят получить для своего бизнеса в сфере туризма финансовую господдержку (Воробейчик, по данным сервиса СБИС, владеет санаторием «Лесники», отелем «Воробьевы горы», Парышева — отелем Most). Об этом сообщает отделение Курганской области общественной организации «Женщины бизнеса» в соцсетях.

«Сегодня в Кургане возрождается жизнь всеми любимого дома отдыха „Лесники“. Это прекрасное место и для лечения, и для активного отдыха. Здесь можно получить и медицинскую помощь, и просто отдохнуть всей семьей в формате тура выходного дня. Мы хотим, чтобы Курган стал местом притяжения гостей со всей страны, поэтому готовы вкладываться и развивать туристическую инфраструктуру в нашем регионе», — заявила на заседании Комитета председатель курганского отделения Ассоциации «Женщины бизнеса» Ирина Парышева, указано в сообществе «Женщины бизнеса. Курганская область» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, бизнес-леди предложили властям в дальнейшем при распределении грантов и субсидий выделять средства на все регионы страны. Они отметили, что обычно государственные деньги получают традиционно курортные регионы, такие как Краснодарский край, Алтайский край, Ставрополье и прочие.

Ранее URA.RU писало, что ресторан и отель Парышевой стали убыточными. Убыток этих предприятий в сфере туризма за 2022 год составил более 13 млн рублей.