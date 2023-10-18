18 октября 2023

Губернатор Махонин рассказал Путину о пермском метро

Махонин: наземное метро вдоль Камы запустят в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин прилетел в Пермь на открытие форума Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал президенту РФ Владимиру Путину сделать все городские трамваи низкопольными и запустить наземное метро вдоль Камы в 2024 году. Он выступил перед главой государства в рамках международного форума «Россия — спортивная держава».

«Основное для нас в регионе — транспортная инфраструктура, мы постарались сделать транспорт комфортным и удобным для жителей. Мы нацелены сделать все трамваи в Перми низкопольными и продолжить развивать наземное метро. Вдоль Камы планируем запустить его в следующем году», — сообщил Махонин Путину.

Он также рассказал, что в Перми обновлено 1200 единиц транспортной техники. У 800 автобусов средний срок эксплуатации составляет три года. В своей речи Махонин поблагодарил Путина за его указ о подготовке Перми к 300-летию. Он сообщил, что сейчас в городе реализуются 240 проектов из всех сфер.

Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. На открытие прилетел президент РФ Владимир Путин. Для проезда его кортежа были перекрыты дороги.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал президенту РФ Владимиру Путину сделать все городские трамваи низкопольными и запустить наземное метро вдоль Камы в 2024 году. Он выступил перед главой государства в рамках международного форума «Россия — спортивная держава». «Основное для нас в регионе — транспортная инфраструктура, мы постарались сделать транспорт комфортным и удобным для жителей. Мы нацелены сделать все трамваи в Перми низкопольными и продолжить развивать наземное метро. Вдоль Камы планируем запустить его в следующем году», — сообщил Махонин Путину. Он также рассказал, что в Перми обновлено 1200 единиц транспортной техники. У 800 автобусов средний срок эксплуатации составляет три года. В своей речи Махонин поблагодарил Путина за его указ о подготовке Перми к 300-летию. Он сообщил, что сейчас в городе реализуются 240 проектов из всех сфер. Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. На открытие прилетел президент РФ Владимир Путин. Для проезда его кортежа были перекрыты дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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