18 октября 2023

Компании в ХМАО подняли работникам зарплаты почти на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Средние зарплаты в ХМАО достигли 64 тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе компании стали предлагать работникам зарплаты на 28% больше. В среднем в третьем квартале кандидатам на должность обещают платить более 64 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа».

«В 3 квартале 2023 года число вакансий в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось в 2 раза, а средние предлагаемые зарплаты достигли отметки в 64 381 рубль. Это на 28% выше, чем в аналогичном периоде в прошлом году», — рассказал URA.RU директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Среди самых высокооплачиваемых профессий в Югре наибольшую прибавку получили врачи — 58%. В среднем югорским медикам готовы платить 109 тысяч рублей. Больше остальных выросли зарплаты и у автомехаников. Прирост составил 49% при средней зарплате в 103 тысячи. Тем временем токарям стали платить на 40% больше, однако они могут рассчитывать в месяц более чем на 120 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых высоких зарплатах для водителей ХМАО. Общий топ самых высокооплачиваемых профессий региона возглавляют именно они.

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В Ханты-Мансийском автономном округе компании стали предлагать работникам зарплаты на 28% больше. В среднем в третьем квартале кандидатам на должность обещают платить более 64 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «В 3 квартале 2023 года число вакансий в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось в 2 раза, а средние предлагаемые зарплаты достигли отметки в 64 381 рубль. Это на 28% выше, чем в аналогичном периоде в прошлом году», — рассказал URA.RU директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков. Среди самых высокооплачиваемых профессий в Югре наибольшую прибавку получили врачи — 58%. В среднем югорским медикам готовы платить 109 тысяч рублей. Больше остальных выросли зарплаты и у автомехаников. Прирост составил 49% при средней зарплате в 103 тысячи. Тем временем токарям стали платить на 40% больше, однако они могут рассчитывать в месяц более чем на 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых высоких зарплатах для водителей ХМАО. Общий топ самых высокооплачиваемых профессий региона возглавляют именно они.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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