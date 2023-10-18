Компании в ХМАО подняли работникам зарплаты почти на 30%

Средние зарплаты в ХМАО достигли 64 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе компании стали предлагать работникам зарплаты на 28% больше. В среднем в третьем квартале кандидатам на должность обещают платить более 64 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа».

«В 3 квартале 2023 года число вакансий в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось в 2 раза, а средние предлагаемые зарплаты достигли отметки в 64 381 рубль. Это на 28% выше, чем в аналогичном периоде в прошлом году», — рассказал URA.RU директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Среди самых высокооплачиваемых профессий в Югре наибольшую прибавку получили врачи — 58%. В среднем югорским медикам готовы платить 109 тысяч рублей. Больше остальных выросли зарплаты и у автомехаников. Прирост составил 49% при средней зарплате в 103 тысячи. Тем временем токарям стали платить на 40% больше, однако они могут рассчитывать в месяц более чем на 120 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых высоких зарплатах для водителей ХМАО. Общий топ самых высокооплачиваемых профессий региона возглавляют именно они.