Число погибших россиян в Израиле увеличилось

19 октября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Посольство РФ сообщило, что двое россиян находятся в заложниках в секторе Газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Число российских граждан, погибших в Израиле, увеличилось до 19. Об этом сообщило посольство РФ. По данным ведомства, в заложниках в секторе Газа находятся два россиянина. «Число россиян, погибших в Израиле с начала обострения ситуации в регионе, достигло 19», — заявило посольство. Отмечается, что двое российских граждан находятся в заложниках в секторе Газа, семь россиян числятся пропавшими без вести. Ранее представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что около тысячи россиян стали заложниками блокады сектора Газа, передает RT. По его словам, РФ требует начать расследование атаки по больнице в секторе Газа и наказать виновных.

Число российских граждан, погибших в Израиле, увеличилось до 19. Об этом сообщило посольство РФ. По данным ведомства, в заложниках в секторе Газа находятся два россиянина. «Число россиян, погибших в Израиле с начала обострения ситуации в регионе, достигло 19», — заявило посольство. Отмечается, что двое российских граждан находятся в заложниках в секторе Газа, семь россиян числятся пропавшими без вести. Ранее представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что около тысячи россиян стали заложниками блокады сектора Газа, передает RT. По его словам, РФ требует начать расследование атаки по больнице в секторе Газа и наказать виновных.