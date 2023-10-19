Число погибших россиян в Израиле увеличилось

Посольство РФ сообщило, что двое россиян находятся в заложниках в секторе Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Число российских граждан, погибших в Израиле, увеличилось до 19. Об этом сообщило посольство РФ. По данным ведомства, в заложниках в секторе Газа находятся два россиянина.
«Число россиян, погибших в Израиле с начала обострения ситуации в регионе, достигло 19», — заявило посольство. Отмечается, что двое российских граждан находятся в заложниках в секторе Газа, семь россиян числятся пропавшими без вести.
Ранее представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что около тысячи россиян стали заложниками блокады сектора Газа, передает RT. По его словам, РФ требует начать расследование атаки по больнице в секторе Газа и наказать виновных.
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