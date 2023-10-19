Число погибших россиян в Израиле увеличилось

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Посольство РФ сообщило, что двое россиян находятся в заложниках в секторе Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Число российских граждан, погибших в Израиле, увеличилось до 19. Об этом сообщило посольство РФ. По данным ведомства, в заложниках в секторе Газа находятся два россиянина.

«Число россиян, погибших в Израиле с начала обострения ситуации в регионе, достигло 19», — заявило посольство. Отмечается, что двое российских граждан находятся в заложниках в секторе Газа, семь россиян числятся пропавшими без вести.

Ранее представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что около тысячи россиян стали заложниками блокады сектора Газа, передает RT. По его словам, РФ требует начать расследование атаки по больнице в секторе Газа и наказать виновных.

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Число российских граждан, погибших в Израиле, увеличилось до 19. Об этом сообщило посольство РФ. По данным ведомства, в заложниках в секторе Газа находятся два россиянина. «Число россиян, погибших в Израиле с начала обострения ситуации в регионе, достигло 19», — заявило посольство. Отмечается, что двое российских граждан находятся в заложниках в секторе Газа, семь россиян числятся пропавшими без вести. Ранее представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что около тысячи россиян стали заложниками блокады сектора Газа, передает RT. По его словам, РФ требует начать расследование атаки по больнице в секторе Газа и наказать виновных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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