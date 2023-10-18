Около тысячи россиян стали заложниками блокады Газы: главное к вечеру 18 октября

Небензя: около тысячи граждан РФ стали заложниками блокады Газы

18 октября 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

Минздрав Палестины сообщил, что под завалами больницы в секторе Газа есть выжившие Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Около тысячи граждан РФ стали заложниками блокады сектора Газа. Об этом заявил представитель РФ в ООН Василий Небензя. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте к вечеру 18 октября. Василий Небензя сообщил, что около тысячи россиян стали заложниками блокады сектора Газа. По его словам, Москва требует начать расследование атаки по больнице в секторе Газе и наказать виновных. Он призвал Израиль немедленно открыть гуманитарный доступ и как можно скорее прекратить огонь.

Разведка США заявила, что палестинские боевики «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в РФ) совершили атаку по больнице в секторе Газа. Официальные лица США заявили, что Израиль не имеет отношения к ракетному удару.

Минздрав Палестины сообщил, что в результате атаки по больнице погиб 471 человек. По информации ведомства, под завалами еще находятся выжившие.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила атаку по мечети в Нусейрате в секторе Газа. Десятки людей погибли и ранены.

Василий Небензя сообщил, что совет Безопасности ООН должен был принять резолюцию РФ, призывающую к прекращению огня в зоне конфликта Израиля и Палестины. Это помогло бы избежать удара по больнице в секторе Газа.

В Турции объявят трехдневный национальный траур из-за ракетного удара по больнице. Об этом заявил представитель правящей партии Турции (Ak Parti) Озлем Зенгин.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что от ударов ЦАХАЛа по террористическим целям в секторе Газа страдает мирное население. Он призвал граждан эвакуироваться в безопасные зоны.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что восточные страны не хотят продолжения конфликта Израиля и Палестины. Российский глава назвал ракетный удар по больнице трагедией и гуманитарной катастрофой.

Президент США Джо Байден посетил Тель-Авив. Своим визитом американский лидер хочет показать приверженность Израилю и не дать обостриться ситуации на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия между Израилем и сектором Газа. По его словам, судьба всего ближневосточного региона «висит на волоске».

Около тысячи граждан РФ стали заложниками блокады сектора Газа. Об этом заявил представитель РФ в ООН Василий Небензя. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте к вечеру 18 октября.