Премьер Израиля обратился к Британии из-за войны с ХАМАС

Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля с ХАМАС будет долгой
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израиль нуждается в поддержке Британии в войне с правящим в секторе Газа движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на встрече с британским коллегой Риши Сунаком.
«Израиль нуждается в поддержке Великобритании в войне с ХАМАС», — сказал Нетаньяху. Он отметил, что война будет долгой. Видео его выступления опубликовано на официальной странице канцелярии премьер-министра в соцсети X.
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