Премьер Израиля обратился к Британии из-за войны с ХАМАС

Нетаньяху попросил помощи Британии в долгой войне с ХАМАС
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Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля с ХАМАС будет долгой Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль нуждается в поддержке Британии в войне с правящим в секторе Газа движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на встрече с британским коллегой Риши Сунаком.

«Израиль нуждается в поддержке Великобритании в войне с ХАМАС», — сказал Нетаньяху. Он отметил, что война будет долгой. Видео его выступления опубликовано на официальной странице канцелярии премьер-министра в соцсети X.

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Израиль нуждается в поддержке Британии в войне с правящим в секторе Газа движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на встрече с британским коллегой Риши Сунаком. «Израиль нуждается в поддержке Великобритании в войне с ХАМАС», — сказал Нетаньяху. Он отметил, что война будет долгой. Видео его выступления опубликовано на официальной странице канцелярии премьер-министра в соцсети X.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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