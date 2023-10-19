Премьер Израиля обратился к Британии из-за войны с ХАМАС Нетаньяху попросил помощи Британии в долгой войне с ХАМАС 19 октября 2023 в 15:58 Размер текста - 17 + Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля с ХАМАС будет долгой Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль нуждается в поддержке Британии в войне с правящим в секторе Газа движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на встрече с британским коллегой Риши Сунаком. «Израиль нуждается в поддержке Великобритании в войне с ХАМАС», — сказал Нетаньяху. Он отметил, что война будет долгой. Видео его выступления опубликовано на официальной странице канцелярии премьер-министра в соцсети X. Израиль нуждается в поддержке Британии в войне с правящим в секторе Газа движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на встрече с британским коллегой Риши Сунаком. «Израиль нуждается в поддержке Великобритании в войне с ХАМАС», — сказал Нетаньяху. Он отметил, что война будет долгой. Видео его выступления опубликовано на официальной странице канцелярии премьер-министра в соцсети X. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям