Конкурсный управляющий возобновил торги по продаже пермского завода-банкрота

Конкурсный управляющий являющегося банкротом ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» Лев Шляпин возобновил ранее приостановленные торги по продаже имущества предприятия. Начальная стоимость составляет более 700 млн рублей.
«Предмет торгов — имущественный комплекс Федерального государственного унитарного предприятия „Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского“. Торги открыты, начало проведения — 30 октября 2023 года, начальная цена — 724,3 млн рублей, организатор — Шляпин Лев Александрович», — сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Предыдущие торги по продаже имущественного комплекса предприятия были выиграны единственным участником — московским ПСК «Спецпректстрой», которое занимается производством оружия и боеприпасов. С этой компанией заключили договор купли-продажи, но затем его расторгли по причине лишения ПСК лицензии на работу с секретными сведениями. Торги были объявлены вновь, а после приостановлены из-за иска Генпрокуратуры РФ. Она потребовала признать сделку недействительной и передать имущественный комплекс в собственность государства. Позже прокуратура отказалась от передачи актива в пользу РФ, настояв только на отмене сделки.
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