Конкурсный управляющий возобновил торги по продаже пермского завода-банкрота

Имущество пермского завода Дзержинского продается с торгов за 700 млн рублей

19 октября 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Торги по продаже завода-банкрота ранее были приостановлены из-за иска Генпрокуратуры РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Конкурсный управляющий являющегося банкротом ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» Лев Шляпин возобновил ранее приостановленные торги по продаже имущества предприятия. Начальная стоимость составляет более 700 млн рублей. «Предмет торгов — имущественный комплекс Федерального государственного унитарного предприятия „Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского“. Торги открыты, начало проведения — 30 октября 2023 года, начальная цена — 724,3 млн рублей, организатор — Шляпин Лев Александрович», — сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Предыдущие торги по продаже имущественного комплекса предприятия были выиграны единственным участником — московским ПСК «Спецпректстрой», которое занимается производством оружия и боеприпасов. С этой компанией заключили договор купли-продажи, но затем его расторгли по причине лишения ПСК лицензии на работу с секретными сведениями. Торги были объявлены вновь, а после приостановлены из-за иска Генпрокуратуры РФ. Она потребовала признать сделку недействительной и передать имущественный комплекс в собственность государства. Позже прокуратура отказалась от передачи актива в пользу РФ, настояв только на отмене сделки.

Конкурсный управляющий являющегося банкротом ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» Лев Шляпин возобновил ранее приостановленные торги по продаже имущества предприятия. Начальная стоимость составляет более 700 млн рублей. «Предмет торгов — имущественный комплекс Федерального государственного унитарного предприятия „Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского“. Торги открыты, начало проведения — 30 октября 2023 года, начальная цена — 724,3 млн рублей, организатор — Шляпин Лев Александрович», — сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Предыдущие торги по продаже имущественного комплекса предприятия были выиграны единственным участником — московским ПСК «Спецпректстрой», которое занимается производством оружия и боеприпасов. С этой компанией заключили договор купли-продажи, но затем его расторгли по причине лишения ПСК лицензии на работу с секретными сведениями. Торги были объявлены вновь, а после приостановлены из-за иска Генпрокуратуры РФ. Она потребовала признать сделку недействительной и передать имущественный комплекс в собственность государства. Позже прокуратура отказалась от передачи актива в пользу РФ, настояв только на отмене сделки.