В Перми отказались от изъятия имущества ЗиДа на фоне нового претендента на завод

19 октября 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

Пермский оборонный завод находится в процедуре банкротства с 2005 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Генпрокуратуре отказались от изъятия имущества пермского ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). Эта информация содержится в измененных исковых требованиях. Ранее специалисты ведомства настаивали на передаче активов в пользу государства. Решение структуры изменилось на фоне появления нового претендента, заинтересованного в покупке производства. «В уточненном заявлении речь идет о признании ничтожным договора купли-продажи без применения последствий недействительности. Суд принял измененный иск прокуратуры, а также удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом заседании, поскольку к материалам приобщены документы Минобороны РФ с грифом „для служебного пользования“. Требования изменились на фоне интереса к имуществу ЗиДа холдинга „Технодинамика“», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство. Процедура банкротства пермского завода длится с 2005 года. Первый аукцион по продаже имущества должен был пройти в 2014 году, но торги не состоялись. В 2023 году имущество завода попытались продать московской компании за 725 млн рублей, но сделка сорвалась. Позже комплекс опять выставили на продажу, но процедуру прервали из-за иска Генпрокуратуры. В сентябре Минпромторг и Росимущество не воспользовались правом преимущественного выкупа пермского оборонного предприятия. В октябре бывшие сотрудницы ЗиДа вышли на пикеты против его продажи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Генпрокуратуре отказались от изъятия имущества пермского ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). Эта информация содержится в измененных исковых требованиях. Ранее специалисты ведомства настаивали на передаче активов в пользу государства. Решение структуры изменилось на фоне появления нового претендента, заинтересованного в покупке производства. «В уточненном заявлении речь идет о признании ничтожным договора купли-продажи без применения последствий недействительности. Суд принял измененный иск прокуратуры, а также удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом заседании, поскольку к материалам приобщены документы Минобороны РФ с грифом „для служебного пользования“. Требования изменились на фоне интереса к имуществу ЗиДа холдинга „Технодинамика“», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство. Процедура банкротства пермского завода длится с 2005 года. Первый аукцион по продаже имущества должен был пройти в 2014 году, но торги не состоялись. В 2023 году имущество завода попытались продать московской компании за 725 млн рублей, но сделка сорвалась. Позже комплекс опять выставили на продажу, но процедуру прервали из-за иска Генпрокуратуры. В сентябре Минпромторг и Росимущество не воспользовались правом преимущественного выкупа пермского оборонного предприятия. В октябре бывшие сотрудницы ЗиДа вышли на пикеты против его продажи.