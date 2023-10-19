Победителем конкурса «Ученик года — 2023» в Кургане стал учащийся гимназии №19

В Кургане выбрали «Ученика года — 2023» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане раскрыли тройку лидеров конкурса «Ученик года — 2023». Победителем стал учащийся гимназии №19 Савелий Козлов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Кургана.

«Побеждает 19 гимназия! Савелий Козлов стал учеником года. Владельщикова Екатерина — второе место. Лев Шипицын занимает третье место», — указано в посте канала.

Кроме того, Козлов стал победителем в номинации «Выбор молодого поколения». Всего было семь финалистов. Это Дарья Анисимова, Екатерина Владельщикова, Дарья Давыдова, Савелий Козлов, Арсений Манташов, Виктория Фищенко и Лев Шипицын.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова назвала образовательные учреждения, где учатся лучшие ученики. Ими стали школы №53, №56, №26, №48, а также гимназии №31, №19 и №4