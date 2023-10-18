18 октября 2023

В ХМАО крыса вызвала панику среди учеников школы. Видео

Ученики заметили крысу в гардеробе школы в Нягани
© Служба новостей «URA.RU»
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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
Домашнюю крысу заметили в гардеробе школы №1 Фото:

Ученики школы №1 в Нягани (ХМАО) подняли панику из-за большой крысы, притаившейся в углу раздевалки. Заметив животное, дети сняли его на видео. В администрации учреждения журналиста URA.RU заверили в том, что грызуна принес один из школьников.

«Нашли животное в гардеробе как раз, когда дети уходили из школы после уроков. Когда сотрудники увидели крысу, сразу возникло сомнение в том, что она дикая, так как на вид она была ухоженная и пушистая. Но мы все равно дополнительно после этого случая обработали здание школы. Ни других крыс, ни их трупов мы не нашли», — рассказала журналисту завуч школы. По ее словам, подвала у здания в принципе нет, поэтому крысам негде жить и размножаться.

В администрации учреждения заявили, что крысу в школу принес один из учеников. Там также сообщили, что с ребенком провели беседу. Однако что сподвигло его взять домашнее животное с собой на уроки, не уточняется.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) местный житель заметил крыс возле ТЦ «Небо». По словам мужчины, животные исчисляются десятками.

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Ученики школы №1 в Нягани (ХМАО) подняли панику из-за большой крысы, притаившейся в углу раздевалки. Заметив животное, дети сняли его на видео. В администрации учреждения журналиста URA.RU заверили в том, что грызуна принес один из школьников. «Нашли животное в гардеробе как раз, когда дети уходили из школы после уроков. Когда сотрудники увидели крысу, сразу возникло сомнение в том, что она дикая, так как на вид она была ухоженная и пушистая. Но мы все равно дополнительно после этого случая обработали здание школы. Ни других крыс, ни их трупов мы не нашли», — рассказала журналисту завуч школы. По ее словам, подвала у здания в принципе нет, поэтому крысам негде жить и размножаться. В администрации учреждения заявили, что крысу в школу принес один из учеников. Там также сообщили, что с ребенком провели беседу. Однако что сподвигло его взять домашнее животное с собой на уроки, не уточняется. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) местный житель заметил крыс возле ТЦ «Небо». По словам мужчины, животные исчисляются десятками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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