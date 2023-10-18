В ХМАО крыса вызвала панику среди учеников школы. Видео

Ученики заметили крысу в гардеробе школы в Нягани

19 октября 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Домашнюю крысу заметили в гардеробе школы №1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ученики школы №1 в Нягани (ХМАО) подняли панику из-за большой крысы, притаившейся в углу раздевалки. Заметив животное, дети сняли его на видео. В администрации учреждения журналиста URA.RU заверили в том, что грызуна принес один из школьников. «Нашли животное в гардеробе как раз, когда дети уходили из школы после уроков. Когда сотрудники увидели крысу, сразу возникло сомнение в том, что она дикая, так как на вид она была ухоженная и пушистая. Но мы все равно дополнительно после этого случая обработали здание школы. Ни других крыс, ни их трупов мы не нашли», — рассказала журналисту завуч школы. По ее словам, подвала у здания в принципе нет, поэтому крысам негде жить и размножаться. В администрации учреждения заявили, что крысу в школу принес один из учеников. Там также сообщили, что с ребенком провели беседу. Однако что сподвигло его взять домашнее животное с собой на уроки, не уточняется. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) местный житель заметил крыс возле ТЦ «Небо». По словам мужчины, животные исчисляются десятками.

Ученики школы №1 в Нягани (ХМАО) подняли панику из-за большой крысы, притаившейся в углу раздевалки. Заметив животное, дети сняли его на видео. В администрации учреждения журналиста URA.RU заверили в том, что грызуна принес один из школьников. «Нашли животное в гардеробе как раз, когда дети уходили из школы после уроков. Когда сотрудники увидели крысу, сразу возникло сомнение в том, что она дикая, так как на вид она была ухоженная и пушистая. Но мы все равно дополнительно после этого случая обработали здание школы. Ни других крыс, ни их трупов мы не нашли», — рассказала журналисту завуч школы. По ее словам, подвала у здания в принципе нет, поэтому крысам негде жить и размножаться. В администрации учреждения заявили, что крысу в школу принес один из учеников. Там также сообщили, что с ребенком провели беседу. Однако что сподвигло его взять домашнее животное с собой на уроки, не уточняется. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) местный житель заметил крыс возле ТЦ «Небо». По словам мужчины, животные исчисляются десятками.