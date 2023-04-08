08 апреля 2023
07 апреля 2023

Житель ХМАО пожаловался на бегающих возле ТЦ крыс. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крыс заметили за торговым центром (фото из архива) Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) местный житель заметил крыс возле ТЦ «Небо». Об этом он сообщил в соцсетях.

«За ТЦ „Небо“ бегают десятки крыс», — сообщил анонимный автор. Пост с видео опубликован в группе «„НЕ“ Типичный Ханты-Мансийск».

Агентство направило запрос на электронную почту торгового центра и в Роспотребнадзор Югры. Ответы на момент публикации новости не поступили.

Ранее в Нижневартовске жители заметили грызунов на полках с продуктами в магазине «Магнит». После это в местном Роспотребнадзоре вынесли предостережение в отношении ЗАО «Тандер», которому принадлежит торговая сеть.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) местный житель заметил крыс возле ТЦ «Небо». Об этом он сообщил в соцсетях. «За ТЦ „Небо“ бегают десятки крыс», — сообщил анонимный автор. Пост с видео опубликован в группе «„НЕ“ Типичный Ханты-Мансийск». Агентство направило запрос на электронную почту торгового центра и в Роспотребнадзор Югры. Ответы на момент публикации новости не поступили. Ранее в Нижневартовске жители заметили грызунов на полках с продуктами в магазине «Магнит». После это в местном Роспотребнадзоре вынесли предостережение в отношении ЗАО «Тандер», которому принадлежит торговая сеть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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