Житель ХМАО пожаловался на бегающих возле ТЦ крыс. Видео

09 апреля 2023 в 08:10 Размер текста - 17 +

Крыс заметили за торговым центром (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) местный житель заметил крыс возле ТЦ «Небо». Об этом он сообщил в соцсетях. «За ТЦ „Небо“ бегают десятки крыс», — сообщил анонимный автор. Пост с видео опубликован в группе «„НЕ“ Типичный Ханты-Мансийск». Агентство направило запрос на электронную почту торгового центра и в Роспотребнадзор Югры. Ответы на момент публикации новости не поступили. Ранее в Нижневартовске жители заметили грызунов на полках с продуктами в магазине «Магнит». После это в местном Роспотребнадзоре вынесли предостережение в отношении ЗАО «Тандер», которому принадлежит торговая сеть.

В Ханты-Мансийске (ХМАО) местный житель заметил крыс возле ТЦ «Небо». Об этом он сообщил в соцсетях. «За ТЦ „Небо“ бегают десятки крыс», — сообщил анонимный автор. Пост с видео опубликован в группе «„НЕ“ Типичный Ханты-Мансийск». Агентство направило запрос на электронную почту торгового центра и в Роспотребнадзор Югры. Ответы на момент публикации новости не поступили. Ранее в Нижневартовске жители заметили грызунов на полках с продуктами в магазине «Магнит». После это в местном Роспотребнадзоре вынесли предостережение в отношении ЗАО «Тандер», которому принадлежит торговая сеть.