Крыс заметили за торговым центром (фото из архива)
В Ханты-Мансийске (ХМАО) местный житель заметил крыс возле ТЦ «Небо». Об этом он сообщил в соцсетях.
«За ТЦ „Небо“ бегают десятки крыс», — сообщил анонимный автор. Пост с видео опубликован в группе «„НЕ“ Типичный Ханты-Мансийск».
Агентство направило запрос на электронную почту торгового центра и в Роспотребнадзор Югры. Ответы на момент публикации новости не поступили.
Ранее в Нижневартовске жители заметили грызунов на полках с продуктами в магазине «Магнит». После это в местном Роспотребнадзоре вынесли предостережение в отношении ЗАО «Тандер», которому принадлежит торговая сеть.
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