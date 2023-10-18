В Тюмени пройдет концерт певицы Валерии

Концерт состоится 26 ноября
В Тюмени выступит певица Валерия. Об этом сообщается на сайте по продаже билетов. Концерт пройдет 26 ноября.
«Встречайте! Концерт Валерии в Тюмени! В программе обязательно прозвучат не только последние признанные хиты, но и песни, которые занимают особенное место в душе певицы: «Самолет», «Ты где-то там», «Часики», «Была любовь», «Метелица», — говорится в афише мероприятия.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит певица Юлия Савичева. Свои хиты артистка исполнит в областной столице 26 октября.
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