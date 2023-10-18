18 октября 2023

В Тюмени пройдет концерт певицы Валерии

© Служба новостей «URA.RU»
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299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь, певица валерия
Концерт состоится 26 ноября Фото:

В Тюмени выступит певица Валерия. Об этом сообщается на сайте по продаже билетов. Концерт пройдет 26 ноября.

«Встречайте! Концерт Валерии в Тюмени! В программе обязательно прозвучат не только последние признанные хиты, но и песни, которые занимают особенное место в душе певицы: «Самолет», «Ты где-то там», «Часики», «Была любовь», «Метелица», — говорится в афише мероприятия.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит певица Юлия Савичева. Свои хиты артистка исполнит в областной столице 26 октября.

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В Тюмени выступит певица Валерия. Об этом сообщается на сайте по продаже билетов. Концерт пройдет 26 ноября. «Встречайте! Концерт Валерии в Тюмени! В программе обязательно прозвучат не только последние признанные хиты, но и песни, которые занимают особенное место в душе певицы: «Самолет», «Ты где-то там», «Часики», «Была любовь», «Метелица», — говорится в афише мероприятия. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит певица Юлия Савичева. Свои хиты артистка исполнит в областной столице 26 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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