Пасынок Стаса Намина раскрыл, почему убил брата и бабушку

Приемному старшему сыну основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина Роману Микоян предъявили обвинение в двойном убийстве. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. Обвиняемый заявил, что причиной стал семейный конфликт.
«Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что Микоян ждал, когда уснет его бабушка, чтобы совершить убийство.
Также обвиняемый позвонил своему брату и позвал его домой. Как только он приехал, Микоян совершил второе убийство.
Ранее старший сын Намина признался в убийстве брата и бабушки. Он отметил, что не помнит обстоятельств произошедшего. Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин назвал Романа отморозком, передает RT.
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