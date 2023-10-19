Пасынок Стаса Намина раскрыл, почему убил брата и бабушку

Пасынок Стаса Намина: семейный конфликт стал причиной для убийств

19 октября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Роман Никоян сообщил, что ждал, пока уснет его бабушка, чтобы убить ее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Убийство членов семьи музыканта Намина Приемному старшему сыну основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина Роману Микоян предъявили обвинение в двойном убийстве. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. Обвиняемый заявил, что причиной стал семейный конфликт. «Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что Микоян ждал, когда уснет его бабушка, чтобы совершить убийство. Также обвиняемый позвонил своему брату и позвал его домой. Как только он приехал, Микоян совершил второе убийство. Новость по теме Как убили сына и тещу Стаса Намина: главное о происшествии Ранее старший сын Намина признался в убийстве брата и бабушки. Он отметил, что не помнит обстоятельств произошедшего. Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин назвал Романа отморозком, передает RT.

Приемному старшему сыну основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина Роману Микоян предъявили обвинение в двойном убийстве. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. Обвиняемый заявил, что причиной стал семейный конфликт. «Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что Микоян ждал, когда уснет его бабушка, чтобы совершить убийство. Также обвиняемый позвонил своему брату и позвал его домой. Как только он приехал, Микоян совершил второе убийство. Ранее старший сын Намина признался в убийстве брата и бабушки. Он отметил, что не помнит обстоятельств произошедшего. Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин назвал Романа отморозком, передает RT.