Пасынок Стаса Намина раскрыл, почему убил брата и бабушку

Пасынок Стаса Намина: семейный конфликт стал причиной для убийств
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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., браслеты, наручники
Роман Никоян сообщил, что ждал, пока уснет его бабушка, чтобы убить ее Фото:
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Убийство членов семьи музыканта Намина

Приемному старшему сыну основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина Роману Микоян предъявили обвинение в двойном убийстве. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. Обвиняемый заявил, что причиной стал семейный конфликт.

«Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что Микоян ждал, когда уснет его бабушка, чтобы совершить убийство.

Также обвиняемый позвонил своему брату и позвал его домой. Как только он приехал, Микоян совершил второе убийство.

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Ранее старший сын Намина признался в убийстве брата и бабушки. Он отметил, что не помнит обстоятельств произошедшего. Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин назвал Романа отморозком, передает RT.

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Приемному старшему сыну основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина Роману Микоян предъявили обвинение в двойном убийстве. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. Обвиняемый заявил, что причиной стал семейный конфликт. «Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что Микоян ждал, когда уснет его бабушка, чтобы совершить убийство. Также обвиняемый позвонил своему брату и позвал его домой. Как только он приехал, Микоян совершил второе убийство. Ранее старший сын Намина признался в убийстве брата и бабушки. Он отметил, что не помнит обстоятельств произошедшего. Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин назвал Романа отморозком, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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