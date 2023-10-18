Бизнесмены ХМАО избавляются от павильонов с шаурмой

Югорские бизнесмены начали распродавать ларьки и павильоны с шаурмой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе бизнесмены начали распродавать уличные ларьки и павильоны с шаурмой. Предприниматели предпочитают переключиться на другие виды бизнеса, а также пытаются избавиться от точек фастфуда из-за возросших расходов на их содержание. Ситуацию URA.RU обсудило с предпринимателями из Сургута и Нижневартовска.

«Он у меня постоял, поработал несколько месяцев, но мы его [павильон] выставили на продажу. [По выручке] идет нормально, но только если им плотно заниматься, а на это нет времени. Есть параллельно другой бизнес, в нем более заинтересована. И покупала его под другого человека, но он не стал им заниматься», — рассказала корреспонденту агентства владельца торговой точки Наталья из Сургута.

За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений по Югре появились десятки публикаций о продаже ларьков с шаурмой и фуд-траков. Некоторые предприниматели пытаются продать торговые точки до зимы. «Есть проблема в том, чтобы найти мастера. Кадры есть, но все хотят большую зарплату. А расходы при этом большие, за одну сколько выходит», — добавляет хозяйка павильона с шаурмой Марина из Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорские бизнесмены распродают магазины с разливным пивом и напитками. Тогда предприниматели рассказывали, что избавляются от торговых точек из-за потери рентабельности.