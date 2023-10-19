Дмитрий Ноженко (справа) курирует экономику в команде Алексея Орлова Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге появится новая общественная организация «Союз НТО [нестационарных торговых объектов]», на ее учредительном собрании потребовали отставки вице-мэра Дмитрия Ноженко. Подписи под коллективным письмом на имя мэра Алексея Орлова поставили 75 человек, рассказал URA.RU экс-депутат гордумы от КПРФ Роман Ступников.

«Это еще не финал. Мы еще доподпишем у тех, кто не смог прийти. Думаю, соточку-то наберем», — анонсировал Ступников. По его словам, Орлову это письмо передадут на следующей неделе.

Встреча прошла в ТЦ «Европа» — напротив администрации. Судя по фото, на ней присутствовали десятки человек. В президиуме были сам Ступников, другой экс-депутат от КПРФ Руслан Камалетдинов и предприниматель Денис Рудаков, который ранее позиционировал себя главой Ассоциации нестационарных торговых объектов. Ступников, скорее всего, возглавит новый союз, призванный бороться за права коммерсантов, а Рудаков будет его замом. Над юридической формой всего этого пока думают.

Ступников признал, что владельцы киосков — давние партнеры КПРФ, и этот ресурс партия и сам Ступников, работающий с бизнесменами пять лет, смогут использовать на выборах в заксобрание 2026 года. Гордуму он покинул сразу после сентябрьских выборов — не смог переизбраться.

Авторы открытого обращения на имя Орлова заявили о «неоднократном нарушении» их прав, «что подтверждалось решениями судов различных инстанций». В частности, говорится, что за последние три года из-за неправильной схемы начисления арендной платы предприниматели переплатили мэрии 150 миллионов рублей, а «избирательный подход к вопросу удовлетворения или отказа в удовлетворении заявлений об изменении назначения или площади НТО носит откровенно коррупционный характер». Также среди претензий — «фактически полный отказ уполномоченных органов местного самоуправления от проведения аукционов на право заключения [арендных] договоров» и «систематическое несоблюдение законодательства при реализации мероприятий по выявлению, выносу (демонтажу) незаконно размещенных НТО».

«Требуем <…> немедленной отставки заместителя главы Екатеринбурга, курирующего сферу нестационарной торговли Дмитрия Юрьевича Ноженко», — заявлено в обращении. Дозвониться до самого Дмитрия Ноженко к моменту публикации не удалось. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться.

Публичный выпад в адрес топ-чиновника происходит на фоне беспрецедентно масштабной проверки в мэрии со стороны прокуратуры. Надзорное ведомство проверяет, как устроена работа администрации в этой сфере.

Встреча прошла в ТЦ «Европа» днем 19 октября Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU