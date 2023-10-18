Прокуратура требует от мэра Екатеринбурга наказать кураторов уличной торговли

18 октября 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

Представление Алексей Орлов получил еще до того, как ушел в отпуск Фото: Илья Московец © URA.RU Зампрокурора города Максим Власов, недавно исполнявший обязанности прокурора (в отсутствие начальницы Светланы Кузнецовой), потребовал от мэра Алексея Орлова наказать чиновников, ответственных за вынос незаконных киосков. Соответствующее представление оказалось в распоряжении URA.RU. Из текста следует, что «администрацией Екатеринбурга ненадлежащим образом организована работа по выносу незаконно размещенных НТО [нестационарных торговых объектов]». Далее указано, что на территории Академического района Екатеринбурга работают как минимум пять точек, в отношении которых уже есть распоряжения о выносе, в Верх-Исетском районе таких точек четыре, в Железнодорожном — семь, в Кировском — восемь, в Ленинском — пять, в Орджоникидзевском — десять, в Чкаловском — две. Всего по каким-то причинам не исполнено 45 распоряжений. «Множественные нарушения законодательства <…> влекут нарушение прав неопределенного круга лиц, свидетельствуют о недостаточной организации работы в установленной сфере, необходимости принятия мер по ее активизации, решения возникших проблем при выносе и демонтаже НТО, а также имеют признаки коррупционных правоотношений», — заявил Власов. «Требую <…> рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения», — добавил зампрокурора. Представление датировано 19 сентября. Статья по теме Прокуроры подводят к отставкам в мэрии Екатеринбурга Фамилии в нем не указаны. Уличную торговлю курирует вице-мэр Дмитрий Ноженко, ему подчиняется комитет по товарному рынку (КТР, его недавно возглавил Максим Чаплыгин). А непосредственно ликвидацией незаконных ларьков, выявляемых районными администрациями, должно заниматься МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» (директор — Дмитрий Унгвицкий). Нарушения прокуратура выявила в рамках беспрецедентно масштабной проверки, которая идет в мэрии с сентября и закончится 26 октября. Ее, как ранее писало URA.RU, инициировал прокурор области Борис Крылов — возможно, на основе жалобы от авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», крупного игрока на рынке НТО, расходящегося с Ноженко во взглядах на то, как должна быть устроена сфера. Ранее агентство сообщало, что одной из причин проверки могло стать недовольство Крылова тем, как прокуратура Екатеринбурга проверила КТР в начале 2023 года. «Поэтому сейчас прокуратура сыграла на опережение — чтобы по окончании новой проверки показать Крылову: мы на самом деле бдим и караем нарушителей», — уверен инсайдер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зампрокурора города Максим Власов, недавно исполнявший обязанности прокурора (в отсутствие начальницы Светланы Кузнецовой), потребовал от мэра Алексея Орлова наказать чиновников, ответственных за вынос незаконных киосков. Соответствующее представление оказалось в распоряжении URA.RU. Из текста следует, что «администрацией Екатеринбурга ненадлежащим образом организована работа по выносу незаконно размещенных НТО [нестационарных торговых объектов]». Далее указано, что на территории Академического района Екатеринбурга работают как минимум пять точек, в отношении которых уже есть распоряжения о выносе, в Верх-Исетском районе таких точек четыре, в Железнодорожном — семь, в Кировском — восемь, в Ленинском — пять, в Орджоникидзевском — десять, в Чкаловском — две. Всего по каким-то причинам не исполнено 45 распоряжений. «Множественные нарушения законодательства <…> влекут нарушение прав неопределенного круга лиц, свидетельствуют о недостаточной организации работы в установленной сфере, необходимости принятия мер по ее активизации, решения возникших проблем при выносе и демонтаже НТО, а также имеют признаки коррупционных правоотношений», — заявил Власов. «Требую <…> рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения», — добавил зампрокурора. Представление датировано 19 сентября. Фамилии в нем не указаны. Уличную торговлю курирует вице-мэр Дмитрий Ноженко, ему подчиняется комитет по товарному рынку (КТР, его недавно возглавил Максим Чаплыгин). А непосредственно ликвидацией незаконных ларьков, выявляемых районными администрациями, должно заниматься МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» (директор — Дмитрий Унгвицкий). Нарушения прокуратура выявила в рамках беспрецедентно масштабной проверки, которая идет в мэрии с сентября и закончится 26 октября. Ее, как ранее писало URA.RU, инициировал прокурор области Борис Крылов — возможно, на основе жалобы от авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», крупного игрока на рынке НТО, расходящегося с Ноженко во взглядах на то, как должна быть устроена сфера. Ранее агентство сообщало, что одной из причин проверки могло стать недовольство Крылова тем, как прокуратура Екатеринбурга проверила КТР в начале 2023 года. «Поэтому сейчас прокуратура сыграла на опережение — чтобы по окончании новой проверки показать Крылову: мы на самом деле бдим и караем нарушителей», — уверен инсайдер.