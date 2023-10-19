Губернатор Махонин доложил Путину о ситуации с расселением жителей Березников

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин поинтересовался ситуацией с расселением жителей Березников Фото:
новость из сюжета
Форум «Россия — спортивная держава» в Перми

В Перми президент России Владимир Путин на встрече с губернатором края Дмитрием Махониным поинтересовался ситуацией в Березниках, где в 2006 году в результате затопления рудника образовалось несколько провалов. Жителей пришлось переселять, для чего начали строить новый микрорайон. Глава российского государства спросил у Махонина, решен ли вопрос расселения жителей домов, расположенных в зоне техногенной аварии.

«Мы не стесняемся признавать жилье аварийным», — сказал глава региона, после чего услышал встречный вопрос президента: «Березники расселили?» «Да, ну и школа в Березниках [построена], два детских садика, физкультурно-оздоровительный комплекс построен. То есть, [наступила] полноценная жизнь, — ответил Дмитрий Махонин.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пермь для участия в мероприятиях форума «Россия — спортивная держава, проходящего в краевой столице с 19 по 22 октября. Глава российского государства выступил на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта и провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

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В Перми президент России Владимир Путин на встрече с губернатором края Дмитрием Махониным поинтересовался ситуацией в Березниках, где в 2006 году в результате затопления рудника образовалось несколько провалов. Жителей пришлось переселять, для чего начали строить новый микрорайон. Глава российского государства спросил у Махонина, решен ли вопрос расселения жителей домов, расположенных в зоне техногенной аварии. «Мы не стесняемся признавать жилье аварийным», — сказал глава региона, после чего услышал встречный вопрос президента: «Березники расселили?» «Да, ну и школа в Березниках [построена], два детских садика, физкультурно-оздоровительный комплекс построен. То есть, [наступила] полноценная жизнь, — ответил Дмитрий Махонин. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пермь для участия в мероприятиях форума «Россия — спортивная держава, проходящего в краевой столице с 19 по 22 октября. Глава российского государства выступил на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта и провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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