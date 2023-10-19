Пермякам рассказали, что нового будет на горнолыжных курортах

На пермских горнолыжных курортах появятся новые кафе и искусственные трассы

Пермские горнолыжные курорты обновили инфраструктуру Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермские горнолыжные комплексы готовятся к открытию сезона. В «Губахе» сделают искусственное оснежение еще одной трассы, а на «Такмане» появится новое кафе. Об этом руководители зимних курортов рассказали на форуме «Россия — спортивная держава».

«В этом году у нас откроется новое кафе с панорамным окнами в европейском стиле. Также мы провели реконструкцию административного задания. Для этого было привлечено инвестиций на сумму 12 млн рублей», — рассказал генеральный директор парка культуры и отдыха «Такман» Рафит Мухутдинов.

На курорте «Губаха» в преддверии сезона установили технику для искусственного оснежения трассы «Гигант». «Мы проделали огромную работу по искусственному оснежению. Сейчас у нас полноценно снежатся две трассы», — рассказал генеральный директор ООО «Всесезонный курорт Губаха» Денис Попов.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе принимает участие президент Владимир Путин, а также статусные чиновники, иностранные делегации и гости из других регионов страны.