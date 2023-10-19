В Госдуме вручили орден Мужества челябинскому депутату-фронтовику Колесникову. Видео

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Орден Мужества Олег Колесников получил за спасенные жизни российских бойцов Фото:

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин вручил орден Мужества депутату от Челябинской области Олегу Колесникову. Он отметил, что работа депутата-фронтовика спасла жизни многих российских бойцов.

«Я не буду говорить много, скажу лишь одно. Во многом благодаря тому, что он и его товарищи сделали, мы узнали о начале спецоперации со стороны ВСУ раньше, чем могли бы. И это спасло многие жизни наших ребят. За что удостоен награды — ордена Мужества», — заявил Володин.

Председатель нижней палаты парламента сообщил, что в данный момент Колесников является командиром батальона. Володин добавил, что челябинец эффективно решает боевые задачи, защищая интересы страны и обеспечивая безопасность граждан.

«Занимаемся мы аэроразведкой, беспилотной авиацией. Около 60% всех разведанных объединенной группировки войск делает наше подразделение. В бригаде „Гром-Каскад“ находится много людей разных возрастов, добровольцы и военные. Делаем хорошо свое дело. Спасибо, наше дело правое. Победа будет за нами», — сказал Колесников.

Он поблагодарил коллег. Колесников отметил, что постоянно обращается к депутатам для решения вопросов сослуживцев, и они помогают ему.

Колесников отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года. С 1 октября он возглавил один из батальонов экспериментальной бригады «Гром-Каскад».

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин вручил орден Мужества депутату от Челябинской области Олегу Колесникову. Он отметил, что работа депутата-фронтовика спасла жизни многих российских бойцов. «Я не буду говорить много, скажу лишь одно. Во многом благодаря тому, что он и его товарищи сделали, мы узнали о начале спецоперации со стороны ВСУ раньше, чем могли бы. И это спасло многие жизни наших ребят. За что удостоен награды — ордена Мужества», — заявил Володин. Председатель нижней палаты парламента сообщил, что в данный момент Колесников является командиром батальона. Володин добавил, что челябинец эффективно решает боевые задачи, защищая интересы страны и обеспечивая безопасность граждан. «Занимаемся мы аэроразведкой, беспилотной авиацией. Около 60% всех разведанных объединенной группировки войск делает наше подразделение. В бригаде „Гром-Каскад“ находится много людей разных возрастов, добровольцы и военные. Делаем хорошо свое дело. Спасибо, наше дело правое. Победа будет за нами», — сказал Колесников. Он поблагодарил коллег. Колесников отметил, что постоянно обращается к депутатам для решения вопросов сослуживцев, и они помогают ему. Колесников отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года. С 1 октября он возглавил один из батальонов экспериментальной бригады «Гром-Каскад».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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