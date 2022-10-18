Второй челябинский депутат Госдумы уходит на фронт в день рождения сына. Фото, видео

19 октября 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников вслед за своим коллегой Олегом Голиковым 19 октября, получив повестку, отправился на фронт. Отправка совпала с днем рождения его сына. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, Колесников 21 октября прибудет в распоряжение командующего восьмой армии РФ. Колесников сообщил о своем желании добровольно пойти на фронт военкому Центрального и Советского районов Челябинска Максиму Маслову. Тот отправил депутата заполнять заявление на имя председателя призывной комиссии, а также проходить медицинское обследование. «Мне кажется, что для любого мужчины высший долг — это защита Родины. Мой дед воевал в Великой Отечественной войне, дошел до Берлина. Мой прадед — участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер. Поэтому для меня большая часть быть плечом к плечу со всеми ребятами, которые сегодня защищают нашу Родину», — сообщил Колесников журналистам. Депутат добавил, что день отправки совпал с днем рождения его сына. Ему исполняется 21 год, он учится в ЮУрГУ. Он и все родственники переживает за отца, но знает, что тот принял правильное решение, и сегодня по другому никак нельзя. В конце сентября Колесников написал заявление на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. Однако, плановая операция не позволила ему отправиться на фронт раньше. Сейчас депутат прошел реабилитацию и готов к отправке. Вместе с Колесниковым заявление о готовности отправиться на фронт написали Олег Голиков и Станислав Наумов. Голиков еще 7 октября получил повестку, и отправился в Ростов-на-Дону для прохождения боевого слаживания. Спустя четыре дня обучения группа военных с Голиковым в составе выдвинулась на передовые позиции. Частичная мобилизация началась в стране 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, добровольно отправились на СВО целый ряд депутатов-единороссов.