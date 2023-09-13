Олег Колесников станет командиром батальона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ из Челябинской области Олег Колесников, с осени прошлого года находящийся на фронте, с 1 октября возглавит один из батальонов экспериментальной бригады «Гром-Каскад». Об этом URA.RU сообщил сам парламентарий.

«Летом этого года Верховным главнокомандующим было принято решение создать первую экспериментальную беспилотную бригаду. Единственную в ВС РФ. На базе нашего БАРС „Каскад“. С 1 октября она приступит к работе и будет называться бригада „Гром-Каскад“. Я стану командиром батальона», — сообщил URA.RU Колесников.

Парламентарий отметил уникальность нового подразделения. По его словам, в нем смешаются кадровые военные и добровольцы. Причем в большинстве случаев, добровольцы будут командовать военными, так как имеют больше опыта в сфере управления БПЛА.

«Гром-Каскад» будет относиться к военно-космическим силам РФ. Планируют собрать два батальона. Колесников связывает ее формирование со значительными успехами БАРС «Каскад» на фронте.

«Не случайно такую бригаду формируют именно на базе БАРС „Каскад“. С начала мая по сегодняшний день мой отряд уничтожили девять комплексов С-300 — самое сильное оружие, которое тесть у Украины. А вообще за все время БАРС „Каскад“ сделал свыше шести тысяч вылетов, из них почти половина завершилась поражением цели», — отметил Колесников.

Парламентарий отправился на СВО в октябре 2022 года. Пройдя обучение он поступил на службу в БАРС «Каскад» — подразделение, занимающееся аэроразведкой. За все время он лишь несколько раз приезжал домой в отпуск. В одну из таких побывок он организовал кампанию по набору добровольцев в разведгруппу, командиром которой он является.