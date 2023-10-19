Израиль готов начать операцию в секторе Газа

Times of Israel: военных Израиля готовят ко входу в сектор Газа

19 октября 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

В Минобороны Израиля сообщили, что скоро начнется операция в секторе Газе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил солдатам у границы, что скоро поступит приказ о входе в сектор Газа. Об этом сообщило издание Times of Israel. «Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри… приказ поступит», — заявил Галлант. Его слова приводит Times of Israel. Ранее, 7 октября, сектор Газа устроил ракетный обстрел по израильским территориям, передают «Дни.ру». Израиль в ответ на атаку объявил войну. Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя сообщил, что заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и члены их семей, передает «Царьград».

Глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил солдатам у границы, что скоро поступит приказ о входе в сектор Газа. Об этом сообщило издание Times of Israel. «Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри… приказ поступит», — заявил Галлант. Его слова приводит Times of Israel. Ранее, 7 октября, сектор Газа устроил ракетный обстрел по израильским территориям, передают «Дни.ру». Израиль в ответ на атаку объявил войну. Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя сообщил, что заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и члены их семей, передает «Царьград».