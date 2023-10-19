Израиль готов начать операцию в секторе Газа

В Минобороны Израиля сообщили, что скоро начнется операция в секторе Газе
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил солдатам у границы, что скоро поступит приказ о входе в сектор Газа. Об этом сообщило издание Times of Israel.
«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри… приказ поступит», — заявил Галлант. Его слова приводит
Ранее, 7 октября, сектор Газа устроил ракетный обстрел по израильским территориям, передают «Дни.ру». Израиль в ответ на атаку объявил войну. Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя сообщил, что заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и члены их семей, передает «Царьград».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!