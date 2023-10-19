Израиль готов начать операцию в секторе Газа

Times of Israel: военных Израиля готовят ко входу в сектор Газа
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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
В Минобороны Израиля сообщили, что скоро начнется операция в секторе Газе Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил солдатам у границы, что скоро поступит приказ о входе в сектор Газа. Об этом сообщило издание Times of Israel.

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри… приказ поступит», — заявил Галлант. Его слова приводит Times of Israel.

Ранее, 7 октября, сектор Газа устроил ракетный обстрел по израильским территориям, передают «Дни.ру». Израиль в ответ на атаку объявил войну. Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя сообщил, что заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и члены их семей, передает «Царьград».

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Глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил солдатам у границы, что скоро поступит приказ о входе в сектор Газа. Об этом сообщило издание Times of Israel. «Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри… приказ поступит», — заявил Галлант. Его слова приводит Times of Israel. Ранее, 7 октября, сектор Газа устроил ракетный обстрел по израильским территориям, передают «Дни.ру». Израиль в ответ на атаку объявил войну. Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя сообщил, что заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и члены их семей, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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