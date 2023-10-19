Нетаньяху приехал к бойцам на границу с сектором Газа. Видео

19 октября 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Биньямин Нетаньяху приехал на границу с сектором Газа Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео, на котором он в бронежилете морально готовит бойцов Армии обороны страны к наступлению на сектор Газа. Ролик опубликован в официальном telegram-канале израильского лидера. «Я здесь с бойцами Голани, они со всех концов страны. <…> Вы готовы к продолжению? Мы сокрушительно победим! Мы нанесем сокрушительный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы», — говорит Нетаньяху на видео . Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант предупредил солдат у границы о скором поступлении приказа входить в сектор Газа. «Скоро вы увидите Газу изнутри… приказ поступит», — сказал он бойцам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео, на котором он в бронежилете морально готовит бойцов Армии обороны страны к наступлению на сектор Газа. Ролик опубликован в официальном telegram-канале израильского лидера. «Я здесь с бойцами Голани, они со всех концов страны. <…> Вы готовы к продолжению? Мы сокрушительно победим! Мы нанесем сокрушительный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы», — говорит Нетаньяху на видео. Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант предупредил солдат у границы о скором поступлении приказа входить в сектор Газа. «Скоро вы увидите Газу изнутри… приказ поступит», — сказал он бойцам.