Нетаньяху приехал к бойцам на границу с сектором Газа. Видео

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Биньямин Нетаньяху приехал на границу с сектором Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео, на котором он в бронежилете морально готовит бойцов Армии обороны страны к наступлению на сектор Газа. Ролик опубликован в официальном telegram-канале израильского лидера.

«Я здесь с бойцами Голани, они со всех концов страны. <…> Вы готовы к продолжению? Мы сокрушительно победим! Мы нанесем сокрушительный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы», — говорит Нетаньяху на видео.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант предупредил солдат у границы о скором поступлении приказа входить в сектор Газа. «Скоро вы увидите Газу изнутри… приказ поступит», — сказал он бойцам.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео, на котором он в бронежилете морально готовит бойцов Армии обороны страны к наступлению на сектор Газа. Ролик опубликован в официальном telegram-канале израильского лидера. «Я здесь с бойцами Голани, они со всех концов страны. <…> Вы готовы к продолжению? Мы сокрушительно победим! Мы нанесем сокрушительный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы», — говорит Нетаньяху на видео. Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант предупредил солдат у границы о скором поступлении приказа входить в сектор Газа. «Скоро вы увидите Газу изнутри… приказ поступит», — сказал он бойцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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