Биньямин Нетаньяху приехал на границу с сектором Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео, на котором он в бронежилете морально готовит бойцов Армии обороны страны к наступлению на сектор Газа. Ролик опубликован в официальном telegram-канале израильского лидера.
«Я здесь с бойцами Голани, они со всех концов страны. <…> Вы готовы к продолжению? Мы сокрушительно победим! Мы нанесем сокрушительный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы», — говорит Нетаньяху на
Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант предупредил солдат у границы о скором поступлении приказа входить в сектор Газа. «Скоро вы увидите Газу изнутри… приказ поступит», — сказал он бойцам.
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