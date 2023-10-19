В Екатеринбурге открыли новый исправцентр ГУФСИН. Фото

19 октября 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

В новом УФИЦ расположат 93 осужденных мужчин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на базе Уральского завода металлоконструкций создан новый исправцентр (УФИЦ), предназначенный для мужчин осужденных к принудительным работам. Лимит наполнения составил 93 человека, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «На станции Сысерть окраины Екатеринбурга открыт шестой по счету исправцентр ГУФСИН. Собственником промпредприятия (UMECON, Екатеринбург) произведен качественный ремонт. УФИЦ оборудован системой видеонаблюдения, комнатами с мебелью, кухонным оборудованием, холодильниками, СВЧ-печами и стиральными машинами», — пишет сообщество «Гуфсин-России По-Свердловской-Области» в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас на территории исправительного центра находятся 11 осужденных. Осужденные в УФИЦ будут трудоустроены на заводе операторами станков с программным управлением, резчиками металла, штамповщиками, фрезеровщиками, токарями и на другие должности. Вместе с новым исправцентром в ГУФСИН насчитывается уже шесть учреждений. Они находятся в Старых Решетах, Камышлове, Верхней Туре, Верхнем Дуброве и Нижнем Тагиле. Жители Екатеринбурга пытаются добиться того, чтобы УФИЦ не строили на Уктусе. Несколько раз горожане устраивали протесты. Представители ГУФСИН несколько раз успокаивали жителей, говоря, что в учреждении будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления, а 3 октября прошла встреча жителей с ГУФСИН, на которой недовольным дали понять, что исправцентр все же построится. Фото: сообщество «Гуфсин-России По-Свердловской-Области» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Гуфсин-России По-Свердловской-Области» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Гуфсин-России По-Свердловской-Области» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге на базе Уральского завода металлоконструкций создан новый исправцентр (УФИЦ), предназначенный для мужчин осужденных к принудительным работам. Лимит наполнения составил 93 человека, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «На станции Сысерть окраины Екатеринбурга открыт шестой по счету исправцентр ГУФСИН. Собственником промпредприятия (UMECON, Екатеринбург) произведен качественный ремонт. УФИЦ оборудован системой видеонаблюдения, комнатами с мебелью, кухонным оборудованием, холодильниками, СВЧ-печами и стиральными машинами», — пишет сообщество «Гуфсин-России По-Свердловской-Области» в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас на территории исправительного центра находятся 11 осужденных. Осужденные в УФИЦ будут трудоустроены на заводе операторами станков с программным управлением, резчиками металла, штамповщиками, фрезеровщиками, токарями и на другие должности. Вместе с новым исправцентром в ГУФСИН насчитывается уже шесть учреждений. Они находятся в Старых Решетах, Камышлове, Верхней Туре, Верхнем Дуброве и Нижнем Тагиле. Жители Екатеринбурга пытаются добиться того, чтобы УФИЦ не строили на Уктусе. Несколько раз горожане устраивали протесты. Представители ГУФСИН несколько раз успокаивали жителей, говоря, что в учреждении будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления, а 3 октября прошла встреча жителей с ГУФСИН, на которой недовольным дали понять, что исправцентр все же построится.