В Екатеринбурге открыли новый исправцентр ГУФСИН. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ. Курган, исправительный центр
В новом УФИЦ расположат 93 осужденных мужчин Фото:

В Екатеринбурге на базе Уральского завода металлоконструкций создан новый исправцентр (УФИЦ), предназначенный для мужчин осужденных к принудительным работам. Лимит наполнения составил 93 человека, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«На станции Сысерть окраины Екатеринбурга открыт шестой по счету исправцентр ГУФСИН. Собственником промпредприятия (UMECON, Екатеринбург) произведен качественный ремонт. УФИЦ оборудован системой видеонаблюдения, комнатами с мебелью, кухонным оборудованием, холодильниками, СВЧ-печами и стиральными машинами», — пишет сообщество «Гуфсин-России По-Свердловской-Области» в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас на территории исправительного центра находятся 11 осужденных.

Осужденные в УФИЦ будут трудоустроены на заводе операторами станков с программным управлением, резчиками металла, штамповщиками, фрезеровщиками, токарями и на другие должности. Вместе с новым исправцентром в ГУФСИН насчитывается уже шесть учреждений. Они находятся в Старых Решетах, Камышлове, Верхней Туре, Верхнем Дуброве и Нижнем Тагиле.

Жители Екатеринбурга пытаются добиться того, чтобы УФИЦ не строили на Уктусе. Несколько раз горожане устраивали протесты. Представители ГУФСИН несколько раз успокаивали жителей, говоря, что в учреждении будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления, а 3 октября прошла встреча жителей с ГУФСИН, на которой недовольным дали понять, что исправцентр все же построится.

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В Екатеринбурге на базе Уральского завода металлоконструкций создан новый исправцентр (УФИЦ), предназначенный для мужчин осужденных к принудительным работам. Лимит наполнения составил 93 человека, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «На станции Сысерть окраины Екатеринбурга открыт шестой по счету исправцентр ГУФСИН. Собственником промпредприятия (UMECON, Екатеринбург) произведен качественный ремонт. УФИЦ оборудован системой видеонаблюдения, комнатами с мебелью, кухонным оборудованием, холодильниками, СВЧ-печами и стиральными машинами», — пишет сообщество «Гуфсин-России По-Свердловской-Области» в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас на территории исправительного центра находятся 11 осужденных. Осужденные в УФИЦ будут трудоустроены на заводе операторами станков с программным управлением, резчиками металла, штамповщиками, фрезеровщиками, токарями и на другие должности. Вместе с новым исправцентром в ГУФСИН насчитывается уже шесть учреждений. Они находятся в Старых Решетах, Камышлове, Верхней Туре, Верхнем Дуброве и Нижнем Тагиле. Жители Екатеринбурга пытаются добиться того, чтобы УФИЦ не строили на Уктусе. Несколько раз горожане устраивали протесты. Представители ГУФСИН несколько раз успокаивали жителей, говоря, что в учреждении будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления, а 3 октября прошла встреча жителей с ГУФСИН, на которой недовольным дали понять, что исправцентр все же построится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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