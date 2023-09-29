Мэр Екатеринбурга из Москвы отреагировал на уличные протесты

Алексей Орлов поручил провести переговоры со всеми сторонами Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, хоть и находится на обучении в Москве, отреагировал на два уличных протеста — против обустройства исправительного учреждения на Уктусе и строительства гостиницы на берегу Исети. В обоих случаях он распорядился провести встречи.

Одна из них пройдет 3 октября в администрации Чкаловского района. За один стол сядут префект Евгений Шипицын, представители ГУФСИН, горадминистрации, депутаты и общественники.

Утром 27 сентября два десятка местных жителей высказали недовольство планами сделать в здании бывшего санатория на ул. Просторная, 1 исправительный центр на 196 заключенных. Протестующих разогнала полиция. Позднее в сети начали распространять петицию, под которой поставили несколько сотен подписей.

Здание на ул. Просторная, 1 ГУФСИН передала мэрия. По данным URA.RU, еще несколько месяцев назад, прибыв на место, чиновники, включая Орлова, понимали, что волнений не избежать — рядом находятся жилые дома, а также школы №6 и №131 и техникум «Рифей». «Поэтому и решили сделать все открыто — через общественные обсуждения. Чтобы понять реакцию людей. Однако не высказался никто», — объяснил, почему центр начали обустраивать, источник URA.RU в муниципальной власти.

По словам другого собеседника агентства, встречу 3 октября сделают открытой для СМИ. «Это указание Орлова», — добавил он.

Вторая встреча пройдет в здании мэрии, ее дата пока не определена. «Представители администрации, застройщика и контролирующих органов еще раз изучат проектную документацию, чтобы удостовериться в соблюдении законодательства [при возведении гостиницы в районе улиц Розы Люксембург и Декабристов]», — поделился источник.

Этот проект реализуется компанией «Радиус Девелопмент» именитого хоккеиста Павла Дацюка. Недавно строители приступили к изменению русла Исети. Техника работает возле 150-летних тополей, которые высадили при жизни купца Михаила Нурова. Активистов сообщества «Сад Нурова» обеспокоила вырубка зеленых насаждений, и они вышли на площадку вечером 27 сентября — с песнями.