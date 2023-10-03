Мэр Орлов: центр для осужденных останется на Уктусе, несмотря на протест

03 октября 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, осужденные будут трудиться в муниципальных предприятиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несмотря на протест местных жителей, ГУФСИН обустроит исправительный центр на Уктусе. Об этом URA.RU заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Утром 27 сентября два десятка горожан высказали недовольство тем, что в здании бывшего санатория на ул. Просторная, 1 появится исправцентр на 196 человек — ведь рядом жилые дома, а также школы №6, №131 и техникум «Рифей». Протестующих разогнала полиция. Позднее в сети начали распространять петицию, под которой поставили несколько сотен подписей. Орлов распорядился провести 3 октября в здании Чкаловского района разъяснительную беседу — с участием представителей ГУФСИН и префекта Евгения Шипицына. На ней жителям Уктуса рассказали, что отбывать наказание в центре будут осужденные к принудительным работам по не тяжким статьям (кража, мошенничество), они будут работать (за деньги) малярами, токарями, дворниками и находиться под постоянным надзором. Сам центр фактически будет представлять собой общежитие. Его огородят трехметровым забором. Новость по теме Мэр Екатеринбурга из Москвы отреагировал на уличные протесты По словам Орлова, чтобы перенести исправцентр в какое-то другое место, «нужно иметь подходящее здание в хорошем состоянии». «Такого у нас нет», — сказал Орлов. «Просто людям не разъяснили, что это такое. Это обычные граждане наши, которые встали на путь исправления, которых необходимо социализировать. Они будут работать на наших муниципальных предприятиях», — отметил мэр. Также он дал понять корреспонденту, что приветствует такой тип наказания. «Чтобы человек встал на путь исправления, его надо социализировать. Вот представь, он отработал год в ДЭУ и, когда к нему все претензии со стороны пенитенциарной системы сняты, он остается работать на предприятии, он социализирован, в коллективе. Это же очень важно», — отметил Орлов, подчеркнув, что рисков для обычных жителей Уктуса не видит абсолютно»: «Это же не исправительное учреждение, это исправцентр». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на протест местных жителей, ГУФСИН обустроит исправительный центр на Уктусе. Об этом URA.RU заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Утром 27 сентября два десятка горожан высказали недовольство тем, что в здании бывшего санатория на ул. Просторная, 1 появится исправцентр на 196 человек — ведь рядом жилые дома, а также школы №6, №131 и техникум «Рифей». Протестующих разогнала полиция. Позднее в сети начали распространять петицию, под которой поставили несколько сотен подписей. Орлов распорядился провести 3 октября в здании Чкаловского района разъяснительную беседу — с участием представителей ГУФСИН и префекта Евгения Шипицына. На ней жителям Уктуса рассказали, что отбывать наказание в центре будут осужденные к принудительным работам по не тяжким статьям (кража, мошенничество), они будут работать (за деньги) малярами, токарями, дворниками и находиться под постоянным надзором. Сам центр фактически будет представлять собой общежитие. Его огородят трехметровым забором. По словам Орлова, чтобы перенести исправцентр в какое-то другое место, «нужно иметь подходящее здание в хорошем состоянии». «Такого у нас нет», — сказал Орлов. «Просто людям не разъяснили, что это такое. Это обычные граждане наши, которые встали на путь исправления, которых необходимо социализировать. Они будут работать на наших муниципальных предприятиях», — отметил мэр. Также он дал понять корреспонденту, что приветствует такой тип наказания. «Чтобы человек встал на путь исправления, его надо социализировать. Вот представь, он отработал год в ДЭУ и, когда к нему все претензии со стороны пенитенциарной системы сняты, он остается работать на предприятии, он социализирован, в коллективе. Это же очень важно», — отметил Орлов, подчеркнув, что рисков для обычных жителей Уктуса не видит абсолютно»: «Это же не исправительное учреждение, это исправцентр».