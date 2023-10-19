Юрист предупредил о неочевидном штрафе для автомобилистов

Юрист Безделин: за шторки и сетки на машине водитель может получить штраф

19 октября 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Юрист Арег Оганесян заявил, что инспекторы ГИБДД чаще всего выписывают предписание, а не штраф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владельцы авто могут получить штраф в размере 500 рублей из-за установленных шторок или сеток на окнах. Об этом сообщил специалист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин. По его словам, приборы не должны мешать управлению авто. «Шторки или сетки, которые мешают обзорности водителю, могут стать основанием для привлечения к административной ответственности. Водитель при эксплуатации автомобиля должен демонтировать все предметы, которые ограничивают обзорность», — заявил Безделин в беседе с Autonews.ru. По его словам, устанавливать шторки или сетки не запрещено, однако они не должны закрывать какую-либо часть передних боковых стекол, а сетки должны быть убраны. Безделин отметил, что сетки или шторки созданы для обеспечения дополнительной безопасности автомобиля на стоянке или защиты салона от солнца во время парковки. Штраф может достигать 500 рублей, также владелец авто может получить предписание о демонтаже предмета. Это нужно будет сделать при инспекторе ГИБДД. Юрист Арег Оганесян сообщил, что чаще всего сотрудники ГИБДД выписывают предписание, так как требование демонтировать шторки или сетки на месте можно обжаловать. «Такое требование инспектора не отвечает критериям разумности и исполнимости», — отметил Оганесян. Ранее начало действовать постановление правительства РФ, согласно которому установка гаджета на лобовое стекло автомобиля будет наказываться штрафом. Владельцам авто также запрещено устанавливать не заводские детали на части рулевого управления Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владельцы авто могут получить штраф в размере 500 рублей из-за установленных шторок или сеток на окнах. Об этом сообщил специалист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин. По его словам, приборы не должны мешать управлению авто. «Шторки или сетки, которые мешают обзорности водителю, могут стать основанием для привлечения к административной ответственности. Водитель при эксплуатации автомобиля должен демонтировать все предметы, которые ограничивают обзорность», — заявил Безделин в беседе с Autonews.ru. По его словам, устанавливать шторки или сетки не запрещено, однако они не должны закрывать какую-либо часть передних боковых стекол, а сетки должны быть убраны. Безделин отметил, что сетки или шторки созданы для обеспечения дополнительной безопасности автомобиля на стоянке или защиты салона от солнца во время парковки. Штраф может достигать 500 рублей, также владелец авто может получить предписание о демонтаже предмета. Это нужно будет сделать при инспекторе ГИБДД. Юрист Арег Оганесян сообщил, что чаще всего сотрудники ГИБДД выписывают предписание, так как требование демонтировать шторки или сетки на месте можно обжаловать. «Такое требование инспектора не отвечает критериям разумности и исполнимости», — отметил Оганесян. Ранее начало действовать постановление правительства РФ, согласно которому установка гаджета на лобовое стекло автомобиля будет наказываться штрафом. Владельцам авто также запрещено устанавливать не заводские детали на части рулевого управления