Губернатор Шумков показал министру Фалькову военный центр КГУ

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Фальков и Шумков. Курган, фальков валерий
Валерий Фальков ознакомился с работой военного центра КГУ Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ознакомил министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с учебным процессом в военном учебном центре Курганского государственного университета. Также министр оценил работу инжинирингового центра КГУ и лаборатории «Перспективные материалы для индустрии и биомедицины», сообщается в пресс-службе правительства региона.

«Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вместе с губернатором Вадимом Шумковым познакомился с учебным процессом в военном учебном центре КГУ. Также он оценил работу инжинирингового центра и лаборатории „Перспективные материалы для индустрии и биомедицины“», — сообщается в telegram-канале правительства.

Ранее сообщалось, что министр совместно с Шумковым открыли отремонтированный корпус IT-института КГУ. Также Фальков посетил лекции у одной из групп студентов, в частности лекцию по программированию.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков ознакомил министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с учебным процессом в военном учебном центре Курганского государственного университета. Также министр оценил работу инжинирингового центра КГУ и лаборатории «Перспективные материалы для индустрии и биомедицины», сообщается в пресс-службе правительства региона. «Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вместе с губернатором Вадимом Шумковым познакомился с учебным процессом в военном учебном центре КГУ. Также он оценил работу инжинирингового центра и лаборатории „Перспективные материалы для индустрии и биомедицины“», — сообщается в telegram-канале правительства. Ранее сообщалось, что министр совместно с Шумковым открыли отремонтированный корпус IT-института КГУ. Также Фальков посетил лекции у одной из групп студентов, в частности лекцию по программированию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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