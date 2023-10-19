Губернатор Шумков показал министру Фалькову военный центр КГУ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ознакомил министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с учебным процессом в военном учебном центре Курганского государственного университета. Также министр оценил работу инжинирингового центра КГУ и лаборатории «Перспективные материалы для индустрии и биомедицины», сообщается в пресс-службе правительства региона.
«Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вместе с губернатором Вадимом Шумковым познакомился с учебным процессом в военном учебном центре КГУ. Также он оценил работу инжинирингового центра и лаборатории „Перспективные материалы для индустрии и биомедицины“», — сообщается в telegram-канале правительства.
Ранее сообщалось, что министр совместно с Шумковым открыли отремонтированный корпус IT-института КГУ. Также Фальков посетил лекции у одной из групп студентов, в частности лекцию по программированию.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.