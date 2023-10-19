Губернатор Шумков показал министру Фалькову военный центр КГУ

19 октября 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Валерий Фальков ознакомился с работой военного центра КГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков ознакомил министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с учебным процессом в военном учебном центре Курганского государственного университета. Также министр оценил работу инжинирингового центра КГУ и лаборатории «Перспективные материалы для индустрии и биомедицины», сообщается в пресс-службе правительства региона. «Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вместе с губернатором Вадимом Шумковым познакомился с учебным процессом в военном учебном центре КГУ. Также он оценил работу инжинирингового центра и лаборатории „Перспективные материалы для индустрии и биомедицины“», — сообщается в telegram-канале правительства. Ранее сообщалось, что министр совместно с Шумковым открыли отремонтированный корпус IT-института КГУ. Также Фальков посетил лекции у одной из групп студентов, в частности лекцию по программированию.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ознакомил министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с учебным процессом в военном учебном центре Курганского государственного университета. Также министр оценил работу инжинирингового центра КГУ и лаборатории «Перспективные материалы для индустрии и биомедицины», сообщается в пресс-службе правительства региона. «Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вместе с губернатором Вадимом Шумковым познакомился с учебным процессом в военном учебном центре КГУ. Также он оценил работу инжинирингового центра и лаборатории „Перспективные материалы для индустрии и биомедицины“», — сообщается в telegram-канале правительства. Ранее сообщалось, что министр совместно с Шумковым открыли отремонтированный корпус IT-института КГУ. Также Фальков посетил лекции у одной из групп студентов, в частности лекцию по программированию.